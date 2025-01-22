Що вміє Raspberry Pi Compute Module. Найцікавіші проєкти

22 января 2025 г., 17:44

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Коли мова заходить про комп'ютери, у більшості це поняття пов'язане з десктопами або ноутбуками. Але сьогодні комп'ютинг набув такого широкого застосування, що часто наявність мінікомп'ютера в тому чи іншому рішенні викликає здивування.

Відомий виробник мініатюрних комп'ютерів Raspberry Pi розповів про найцікавіші проєкти із застосуванням Compute Module. А одним з найбільш незвичайних серед них став, мабуть, пивний диспенсер iPourIt.

Зіткнувшись із ситуацією, коли після тривалого стояння в черзі за певним сортом пива, він зміг зробити замовлення, але бажаного напою вже не було у продажу, Бретт Джонс (Brett Jones), технічний директор iPourIt, вирішив, що має бути кращий спосіб. Тому він розробив автоматизовану систему, що дає змогу клієнтам обирати пиво й оплачувати його за допомогою RFID-пристрою, прив'язаного до їхнього рахунку. І варто визнати, що ця система дуже швидко завоювала популярність серед підприємців, оскільки дає змогу прискорити обслуговування, зменшити кількість відходів і навіть заощадити місце. На сьогодні, у 220 точках Північної Америки можна знайти 5800 кранів iPourIt.

До 2019 року вік деяких із перших терміналів iPourIt сягнув восьми років, і їхнє обслуговування та відновлення ставало дорогим. До цього моменту вони працювали на базі різних пристроїв на базі Android, і настав час замінити їх більш послідовною і надійною технологією. І вибір припав на платформу Raspberry Pi 4 і Compute Module 3+.

Вся система перейшла з бездротового зв'язку на PoE (Power-over-Ethernet), спростивши при цьому проводку. Кожен сенсорний екран оснащений модулем CM3+ для управління ним, а кожні дванадцять кранів управляються одним Raspberry Pi 4. Система забезпечує дуже точне дозування і тепер охоплює також дозування спиртних напоїв і лікерів.

«Наразі ми, ймовірно, на 20% дешевші, ніж наш найближчий конкурент, тож із погляду ціни те, як було розроблено Compute Module 3+, справді дало нам змогу знизити вартість придбання для наших операторів», - сказав Даррен Ніколсон (Darren Nicholson), виконавчий директор iPourIt.

Homey Pro - ще один цікавий проєкт із застосуванням Compute Module від Raspberry Pi. Голландська компанія Athom випустила 2014 року Homey - розумну колонку і домашній хаб. Згодом з'явилися і більш потужні пристрої з розширеними можливостями. Зокрема Homey Bridge, випущений у 2022 році для додавання локального бездротового підключення до попередніх моделей.

Розробляючи нову модель Homey Pro, компанія Athom хотіла, щоб вона працювала з максимальною кількістю комунікаційних систем, включно із Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth, 433 МГц RF, інфрачервоним портом і Thread - без потреби в додатковому мості. Вмістити все в пристрої стало непростим завданням.

«Ми не хотіли, щоб він мав вигляд ігрового роутера з усіма цими антенами, що стирчать», - каже Еміль Нійссен (Emile Nijssen) з Athom. «Тому на це пішло багато часу. Крім того, ми хотіли отримати прибуток від Homey Bridge. Тому під час розроблення цього пристрою, який є ніби полегшеною версією Homey Pro, навіть якщо дивитися на нього збоку, ми вже думали про те, як згодом ми зможемо встановити на нього нашу власну плату-носій, на якій можна буде розмістити, наприклад, обчислювальний модуль».

Вибір Compute Module 4 дозволив Athom швидше вийти на ринок, оскільки їй не потрібно було «винаходити колесо», щоб змусити працювати невеликий Linux-комп'ютер. Інтеграція була простою завдяки документації по Raspberry Pi і надійній підтримці програмного забезпечення.

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