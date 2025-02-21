Двадцять років Mac mini. Шлях від першої моделі до сучасного M4

21 февраля 2025 г., 19:58

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З новою версією M4 Mac mini знову став улюбленцем багатьох користувачів. Пройшло вже 20 років після того, як Стів Джобс презентував першу версію цієї системи.

Про Mac mini іноді забували на роки, потім знов випускали декілька оновлень на рік. Ця компʼютерна система проживає надзвичайне життя, сповнене захоплених відгуків та не меншої кількості критики.

Вважається, що Mac mini запускався з явною метою привернути увагу користувачів Windows. Проте, здається, він ніколи не робив того, чого хотіла Apple, і натомість став культовим улюбленим комп’ютером, навіть коли компанія намагалася забути про нього.

Стів Джобс представив Mac mini в понеділок 10 січня 2005 року. Однак Apple випустила прес-реліз лише наступного дня, а сам Mac mini надійшов у продаж лише 22 січня. І саме цей комп’ютер початкового рівня став найдоступнішим Mac з усіх коли-небудь створених, і досі залишається таким – навіть попри те, що зараз він коштує на 200 доларів дорожче, ніж 20 років тому. Його популярності, звісно, сприяло те, що це найдешевший Mac, не останнім було й те, що система має невеликий розмір.

Mac mini пропонує весь досвід роботи з macOS у крихітному корпусі – і дозволяє компаніям з легкістю розміщувати десятки і сотні таких комп’ютерів у серверних стійках. Сучасний M4 Mac mini не зовсім добре сприйняли, але єдина критика дизайну стосувалася того, що кнопка ввімкнення знаходиться внизу. І незважаючи на те, що базова модель є беззаперечно вигідною покупкою, Apple стягує надмірну плату за будь-які модифікації. В іншому, здається, M4 Mac mini має велику базу прихильників, так як було й з оригінальною версією 2005 року. Проте, між тим, сприйняття Mac mini та його різних ітерацій було дуже своєрідним.

У 2005 році Стів Джобс ніби знав, що ми всі чули чутки про те, що готується щось нове в лінійці. Його анонс, здавалося, пройшов занадто буденно. Не було ніякої підготовки, оскільки він одразу почав розповідати про те, яким буде цей новий Mac. Фактично, це сталося під час тієї ж самої презентації, де він представив iPod shuffle. У тій презентації Джобс показав слайд із запитанням - «Чому Apple не пропонує урізаний Mac, який був би доступнішим за ціною?». «Хотів би я отримувати п’ять центів за кожне таке запитання», – відповів Джобс, а потім зауважив, що насправді Apple вже зробила саме це. Він говорив про вже давно зняті з виробництва сервери Xserve, які представляли собою комп’ютери Mac у стійках.

Але, за словами голови Apple, люди, які поставили це запитання, ніколи не мали на увазі сервери. «[Це] не те, що вони мали на увазі. Вони хочуть Mac в урізаному вигляді, без дисплея, клавіатури і миші, але у них на думці щось інше», – продовжив він. «І сьогодні ми знаємо, що у них на думці, і ми це представляємо». Дивно, але Джобс, здавалося, трохи запинався під час своєї промови, повторюючи цю фразу про те, що у людей на думці. А потім він уперше показав на екрані слова «Mac mini». Якщо подивитися відео, оплески лунають, але відчувається якась невпевненість і люди трохи здивовані. Можливо, це пов’язано з тим, що, незважаючи на прецедент з iPod mini, який було випущено за рік до того, жоден Mac ще не названий подібним чином. Раніше була приставка Power, щоб зробити Power Macintosh, був Macintosh Portable, а до нього – Mac Plus. Але в іншому це завжди було слово «Mac», за яким слідувало позначення типу II, IIcx або SE. Не було тільки слова «mini», та ще й з малої літери. Тому Джобс намагався підкреслити назву, повторюючи її, залишаючи на екрані iPod 2004 року і проводячи порівняння з ним.«Він називається Mac mini, – сказав Стивен. - Ми думаємо, що люди зрозуміли iPod mini, і ми думаємо, що вони зрозуміють Mac mini так само». Під сміх аудиторії він показав оригінальний Mac mini і iPod mini перед ним. Mac mini ширший, але iPod mini виглядав так, ніби був іграшкою. «Це дуже надійний комп’ютер, – зазначив доповідач, – але він дуже, дуже маленький».

Мак mini справді здавався «дуже, дуже крихітним», але він також здавався чимось зовсім іншим. Він був рівно, як половина старого Power Mac G4 Cube. Та невдала машина здавалося була ідеалом Стіва Джобса - це була його естетика, саме то, яким має бути комп’ютер. І ось, через п’ять років після цього провалу, з’явився Mac mini, який повторює його форму, але усуває обмеження Cube і головне його ціну - 1799 доларів. Якщо Mac mini зʼявився за невдалим Power Mac G4 Cube, то він також йшов за знаменитою, але, схоже, не дуже вдалою рекламною кампанією Switcher.

Мета кампанії полягала в тому, щоб змусити користувачів Windows PC перейти на Mac. Вважається, що вона провалилася тому, що Apple відмовилася від ідеї у 2003 році. Таким чином, у компанії був невдалий Cube Mac і невдала спроба залучити на свій бік користувачів Windows. Тому Джобс ясно дав зрозуміти, чого Apple хоче домогтися з цим новим Mac mini. «Ми хочемо встановити таку ціну на цей Mac, щоб у людей, які думають про перехід, більше не було виправдань», – сказав він, а потім описав машину як “BYODKM”. «Що це означає? BYODKM - Принеси свій власний дисплей, клавіатуру і мишу - продовжив Джобс. - Ми постачаємо комп’ютер. Решта – на ваш розсуд. Тобто ви можете взяти Mac mini і під’єднати його, скажімо, до нашого 20-дюймового Cinema Display. І до нашої клавіатури та миші». «Але найчудовіше в Mac mini те, що ви можете підключити його до будь-якого стандартного дисплея, клавіатури та миші», – додав він. - У багатьох людей вже є дисплей, USB-клавіатура і миша, і Mac mini буде підключатися до них». Ціна на Mac mini починається з 499 доларів, що, за словами Джобса, робить його найдоступнішим Mac з коли-небудь випущених Apple. І вже після цього залу де йшла презентація сколихнула овація з боку присутніх.

Протягом короткого часу Mac mini став популярним. Наприклад, New York Times назвала його «винятково елегантним», але потім люди почали ним користуватися. На практиці користувачі, як правило, виявляли, що так, він крихітний, але якщо ви хотіли щось більше, ніж базова версія, Apple витягала з вас стільки грошей, що Mac mini переставав бути чимось схожим на вигідну угоду. Деякі речі ніколи не змінюються. Точніше, вони не обов’язково сильно змінюються. Та ж критика на адресу дорогих оновлень може бути застосована і до сьогоднішнього Mac mini, але є принципова відмінність. Сьогодні, принаймні, значна частина користувачів може купити базовий Mac mini і бути цілком задоволеними. У 2005 році, якщо ви купували базову версію, у вас були проблеми. Mac mini за 499 доларів постачався з жорстким диском об’ємом 40 ГБ і всього 256 ГБ оперативної пам’яті. До липня 2005 р., можливо, у відповідь на критику, Apple збільшила обсяг оперативної пам’яті до 512 ГБ. На відміну від сьогоднішнього дня, оперативну пам’ять можна було оновити самостійно. Однак для цього потрібно було взяти ніж або шпатель для шпаклівки і з його допомогою розкрити корпус.

Крім збільшення обсягу оперативної пам’яті, Apple незабаром оновить Mac mini і більш істотно. У 2006 році Apple перевела Mac mini з процесорів PowerPC на чипи Intel. Крім того, оскільки багато користувачів почали використовувати Mac mini як сервери, Apple випустила спеціальну версію під таки завдання. Порівняно з цим оновлення 2007 року було нічим не примітним, але, тим не менш, через два роки після запуску Mac mini продовжував розвиватися.

Однак у 2008 році жодних оновлень не було. У той час вважалося, що Mac mini міг бути відмінним, міг бути популярним серед користувачів, але продавався він погано. Це був перший раз, коли Mac mini виглядав занедбаним. Але це було не останній раз…

Вже у 2009 році Apple двічі оновила Mac mini. А наступного року, тобто через п’ять років після запуску, система отримала значний редизайн.

Якщо оригінальний Mac mini являв собою Power Mac G4 Cube, який розрізали приблизно навпіл, то Mac mini 2010 року – це стара версія, розрізана навпіл ще раз. Нова, ще більш компактна, версія була виконана в алюмінієвому корпусі і випускалася як у звичайному, так і в серверному варіанті. До цього часу Apple вже продавала Mac mini за 699 доларів, тобто дорожче, ніж зараз. Без сумніву, версія M4 – це дуже вигідна покупка, але ще 2010 року AppleInsider зазначав, що Apple набагато рідше називає її «доступною». Apple все ще продавала його для тих, хто переходить з Windows, але нової ціни було достатньо, щоб знищити ідею про те, що це означає «у людей, які думають про перехід, більше не буде виправдань». Якщо він не зміг завоювати користувачів Windows, то, схоже, на той час його купували переважно власники Mac. Можливо, не знаючи, що ще можна зробити, щоб змусити користувачів ПК перейти на Mac, компанія протягом наступних двох років випускала незначні оновлення. Після цього настав ще один провальний рік - у 2013 р. для Mac mini не було випущено жодного оновлення, взагалі жодного.

У 2014 році Mac mini отримав значне оновлення, але, за словами AppleInsider, воно «загалом було розцінене як зниження порівняно з версією 2012 року». Це пов’язано з тим, що, хоча ціна була зменшена до 499 доларів, новий Mac mini виявився помітно повільнішим за свого попередника. Тому, незважаючи на те, що Apple випустила нову модель, знову виникла підозра, що компанія відсунула Mac mini на другий план. З огляду на те, що ті, хто користувався Mac mini, як правило, ставали фанатами цього маленького пристрою, це був тривожний час.

Але, як виявилося, зниження рейтингу в 2014 році – ніщо порівняно з тим, що сталося потім. Нічого. За весь наступний 2015 рік Apple не випустила жодної нової версії. Так само й у 2016-му… і у 2017-му. Apple просто продовжувала продавати той самий пристрій за однією і тією ж ціною протягом багатьох років. Але у 2017 році Тім Кук, відповів на критику, що Apple відмовилася від цього пристрою. Він написав листа, в якому наполягав на тому, що Mac mini важливий для Apple.

Керівники Apple могли говорити про любов до Mac mini, але нічого не робили для цього – публічно. У 2017 році не було жодних оновлень. До 2018 року типовий для Apple підхід – продовжувати продавати один і той самий пристрій за однією і тією самою ціною протягом багатьох років – призвів до того, що Mac mini став відставати. Замість того щоб бути вигідним комп’ютером, який міг би переманити користувачів Windows на Mac, альтернативні PC почали перевершувати його. І це ще занадто м’який опис.

Якби Apple справді відмовилася від якогось конкретного типу Mac, люди, що володіють ним, могли б просто продовжувати використовувати пристрій протягом багатьох років. Але у Mac mini були не тільки індивідуальні користувачі, а й фірми, весь бізнес яких був зосереджений на використанні сотень таких комп’ютерів. У жовтні 2018 року ці фірми та нові потенційні власники нарешті отримали хороші новини.

«Новий Mac mini – це справжній звір усередині, – заявив Том Богер, голова відділу маркетингу продуктів Mac під час презентації. - Наші клієнти хотіли, щоб ми поставили в нього більш потужні процесори… [так що це] найпотужніший Mac mini, який ми коли-небудь випускали». Він також сказав, що нова версія впʼятеро швидша за попередника, і збільшено обсяг накопичувачів і оперативної пам’яті. Apple також підвищила ціну, і базова модель стала коштувати 799 доларів. Але за ці гроші ви отримували «найбільше оновлення за всю історію» зі слів Богера. «Найпотужніший mini від Apple», – писав AppleInsider в листопаді 2018 року. Mac mini повернувся. Усі думки про те, що Apple відмовиться від нього, пішли в минуле, і нова версія 2018 року стала хітом. Ось тільки наступного року оновлення не відбулося.

Однак уперше у 2020 році з’явилася особлива версія Mac mini – або якщо не особлива, то, принаймні, нішева. За 500 доларів розробники могли придбати унікальну версію Mac mini під назвою Apple Silicon developer transition kit. Вони не могли залишити його собі, але могли почати роботу з перенесення своїх додатків на нову платформу Apple Silicon. Про це було оголошено під час презентації Apple Silicon на WWDC у червні 2020 року. А пізніше, того ж року, Mac mini став одним із перших Mac, випущених з абсолютно новим процесором - M1. Це був поворот у продуктивності та можливостях Mac mini, а згодом і всієї лінійки Mac. У цій лінійці також з’явиться перший абсолютно новий компʼютер від Apple після Mac mini – Mac Studio у 2022 році.

На перший погляд, сучасний Mac mini все ще здається спробою Apple запропонувати найдоступніший комп’ютер у своїй лінійці. Однак компанія вже не наголошує на тому, що він призначений для користувачів Windows, які хочуть перейти на macOS. Можливо, причина в тому, що Mac mini настільки популярний, що цього просто не потрібно.

З появою Apple Silicon — спочатку M1, потім M2 і M2 Pro у 2023 році — Mac mini суттєво змінив розстановку сил серед комп’ютерів Apple. Ще перший Mac mini на M1 подекуди демонстрував продуктивність, яка перевершувала навіть Mac Pro з процесорами intel, флагманський настільний комп’ютер компанії, яким він був ще декілька років тому. Згодом з’явився Mac Studio, який став потужнішим за Mac mini, витіснивши його з робочих столів професіоналів. Водночас це зробило великий Mac Pro зовсім нішевим продуктом, актуальним лише для дуже специфічних завдань.

У 2024 році Mac mini отримав процесори M4 та M4 Pro, тоді як Mac Studio все ще працює на M2 Max і M2 Ultra. І хоча в плані продуктивності Mac Studio та Mac Pro залишаються попереду, Mac mini більше не виглядає «комп’ютером для новачків». Окрім нових чипів, він привертає увагу ще й своїми габаритами. Ви, напевно, знаєте, що його розміри — всього 13 на 13 сантиметрів. Але лише коли бачиш цей пристрій наживо, розумієш, наскільки він справді мініатюрний. Жодне фото не передасть його компактність.

Тож навіть якщо ви ще не зважилися на покупку, завітайте до магазину Apple, щоб побачити його на власні очі. Адже Mac mini M4 менший, ніж ви собі уявляєте, навіть ця система попередніх поколінь здається величезною поруч з ним. Важко повірити що це не іграшка а сучасний продуктивний комп’ютер. Тепер Apple завжди продаватиме більше MacBook Pro і MacBook Air, ніж будь-яких своїх настільних комп’ютерів. Але з усіх них Mac mini прожив найяскравіше життя – і зараз він є зіркою лінійки. Тож будемо слідкувати за подальшим розвитком Mac mini.

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