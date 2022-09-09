Запрацювала нова оптична лінія зв'язку Луцьк–Монастирище

9 сентября 2022 г., 12:25

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Українське представництво міжнародного телеком-оператора RETN оголосило про запуск нового DWDM-маршруту Луцьк – Монастирище, завдяки якому компанія може забезпечити додатковий шлях для інтернет-трафіку з півдня України в обхід Києва та створити пряму лінію зв’язку Одеса – Вінниця – Тернопіль – Луцьк – Варшава.



Новий маршрут стане четвертим транскордонним переходом між українською та світовою телекомунікаційною мережею, побудованим RETN для забезпечення стійкості та розгалуженості ліній зв’язку між Україною та світом. Нова оптична лінія зв’язку Луцьк-Монастирище створила додатковий маршрут передачі даних телекомунікаційної мережі, особливо корисний цей резерв для Півдня країни.



“Наразі вкрай важливо продовжувати інвестувати в телекомунікаційну галузь, адже ми вбачаємо наш обов’язок в забезпеченні роботи інтернету в Україні. У перші тижні війни ми збільшили пропускну спроможність на маршруті Одеса – Кишинів – Бухарест – Будапешт, а тепер за допомогою ще одного нового маршруту передачі даних Одеса – Варшава компанія RETN забезпечила додаткову міжнародну зв‘язність для мешканців Одеської та Миколаївської областей,” – коментує Олена Луценко, директорка RETN в Україні.

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