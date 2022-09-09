 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Запрацювала нова оптична лінія зв'язку Луцьк–Монастирище

9 сентября 2022 г., 12:25
0 
 

Українське представництво міжнародного телеком-оператора RETN оголосило про запуск нового DWDM-маршруту Луцьк – Монастирище, завдяки якому компанія може забезпечити додатковий шлях для інтернет-трафіку з півдня України в обхід Києва та створити пряму лінію зв’язку Одеса – Вінниця – Тернопіль – Луцьк – Варшава.
 
Новий маршрут стане четвертим транскордонним переходом між українською та світовою телекомунікаційною мережею, побудованим RETN для забезпечення стійкості та розгалуженості ліній зв’язку між Україною та світом. Нова оптична лінія зв’язку Луцьк-Монастирище створила додатковий маршрут передачі даних телекомунікаційної мережі, особливо корисний цей резерв для Півдня країни.

“Наразі вкрай важливо продовжувати інвестувати в телекомунікаційну галузь, адже ми вбачаємо наш обов’язок в забезпеченні роботи інтернету в Україні. У перші тижні війни ми збільшили пропускну спроможність на маршруті Одеса – Кишинів – Бухарест – Будапешт, а тепер за допомогою ще одного нового маршруту передачі даних Одеса – Варшава компанія RETN забезпечила додаткову міжнародну зв‘язність для мешканців Одеської та Миколаївської областей,” – коментує Олена Луценко, директорка RETN в Україні.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  