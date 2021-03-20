QNAP и Seagate о надежном хранении данных

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Компания ELKO Ukraine провела для своих партнеров семинар «Решения QNAP и Seagate для эффективного и безопасного хранения данных», который был посвящен решениям этих производителей для деловой сферы.

Открывший программу мероприятия Карлис Луцс, региональный менеджер по развитию бизнеса QNAP в Балтике и СНГ, основной акцент своего доклада сделал на функциональности программного обеспечения сетевых систем хранения компании. В частности, он наглядно продемонстрировал процедуру тестирования с помощью средств ОС встроенных накопителей.

Дело в том, что фирменная операционная система NAS QNAP располагает ПО для настройки параметра Over-Provisioning (OP) для SSD. Воспользоваться этой процедурой имеет смысл, если требуется обеспечить стабильность производительности твердотельного накопителя на заданном уровне в операциях записи со случайным доступом. Если же NAS эксплуатируется всего несколькими пользователями или работает преимущественно в режиме чтения, необходимости в такой оптимизации нет.

Выступающий также продемонстрировал, как зависит производительность платформы от параметра OP: с его увеличением снижается разброс скорости записи. Кроме того, доступен режим выбора OP в зависимости от требуемой производительности.

Карлис Луцс далее остановился на инструменте оценки состояния SSD и HDD, созданном совместно с Seagate: ПО IronWolf Health Management (IHM) дает развернутую характеристику твердотельных накопителей или жестких дисков Seagate. Так если система S.M.A.R.T. отслеживает 20 параметров, то IHM — 200. Кроме того, IHM позволяет выявить потенциально опасные тренды и выдает соответствующие извещения для проактивных действий. Примечательно, что IHM также предлагает возможность выполнять регулярное тестирование диска по расписанию, например, в нерабочее время, чтобы отслеживать его состояние.

В своей презентации Карлис Луцс коротко рассказал о комплексной платформе резервного копирования с помощью QNAP NAS, которая отвечает требованиям стратегии 3-2-1. Она включает взаимодействие с ПО Apple Time Machine для рабочих станций на Mac OS, а также с пакетом собственной разработки NetBak Replicator для ОС Windows. Охватываются ею и мобильные устройства. Платформа позволяет выполнять синхронизацию и с облачными сервисами. Среди особенностей решения стоит отметить функцию автоматического выбора самого производительного порта, используемого для обмена между сетевыми хранилищами. Причем отслеживается качество соединения и в случае отказа платформа автоматически переводит его на работоспособный канал.

Отдельно Карлис Луцс остановился на доступной бесплатно в устройствах QNAP NAS функции резервного копирования облачных сервисов Google Workspace, Microsoft 365 и Sharepoint. Дело в том, что срок хранения случайно удаленных данных в этих средах ограничен сроком в 30 дней. Защитить информацию от таких инцидентов позволяет разработанное QNAP приложение Boxafe, которое настраивается на уровне домена. Как сообщил докладчик, в ближайших планах компании – расширение функциональности Boxafe для поддержки Teams.

А завершил свое выступление Карлис Луцс рассказом о бесплатной функциональности NAS QNAP для создания резервных копий виртуальных машин. После настройки данные ВМ подвергаются процедуре дедубликации, что позволяет сэкономить до 80% пространства хранения.

Продолжила программу мероприятия Анна Рыжкова, старший торговый представитель Seagate в регионе СНГ и Балтии. Она детально представила серии накопителей IronWolf, оптимизированные для сетевых систем хранения, а также Exos и Nytro, нацеленные на корпоративные платформы.

Жесткие диски IronWolf рассчитаны на интенсивные нагрузки, так как позволяют записывать до 300 ТБ в год и обеспечиваются гарантией в течение пяти лет, а также сервисом восстановления данных. Среди преимуществ накопителей данного семейства было отмечено использование в них технологии Conventional Magnetic Recording (CMR), которая обеспечивает более высокую надежность. В настоящее время линейка IronWolf охватывает устройства емкостью 1- 12 ТБ, а IronWolf Pro доступны в диапазоне от 1 до 18 ТБ.

Как отметила выступающая, твердотельные накопители Seagate для сетевых систем хранения отличаются стабильностью уровня производительности и высоким ресурсом, достигающим 1 DWPD. В линейке IronWolf Pro 125 предлагаются модели, вмещающие от 240 ГБ до 3,84 ТБ. Примечательно, что время наработки на отказ у этой серии достигает 2 млн часов, что сравнимо с аналогичным показателем для жестких дисков корпоративного класса.

Более доступные решения семейства IronWolf 125, как было подчеркнуто, так же надежны, позволяя обеспечить работу в режиме 24/7, но их ресурс — 0,7 DWPD, а наработка на отказ — 1,8 млн часов.

Отдельно Анна Рыжкова остановилась на особенностях сервиса по восстановлению данных, которым обеспечиваются накопители линеек HDD и SSD Seagate IronWolf и IronWolf Pro. Все связанные с этим работы выполняются в собственных лабораториях компании. Заявлено, что восстанавливается до 95% информации, записанной на жесткий диск. Стоит иметь в виду, что воспользоваться этим сервисом может только конечный пользователь, так как Seagate строго придерживается принципа соблюдения конфиденциальности и не передает данные третьей стороне. Сервис восстановления информации на поврежденном накопителе распространяется на устройства, отгруженные после 31 декабря 2019 г. Он покрывает период в течение трех лет после продажи.

Сравнивая жесткие диски Exos корпоративного класса, Анна Рыжкова отметила их повышенную надежность: они позволяют записывать до 550 ТБ в год, а их наработка на отказ достигает 2,5 млн часов. Стоит также обратить внимание на поддержку в таких накопителях аппаратного шифрования.

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