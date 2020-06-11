Pure Storage выпустила Purity 6.0 для FlashArray

11 июня 2020 г., 17:05

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Компания Pure Storage объявила о выходе новой версии флагманского программного обеспечения Pure - Purity 6.0 для массива FlashArray.



Как отмечается, разработанные с учетом требований современных организаций, новые гибкие сервисы обработки данных предоставляют клиентам эффективный способ хранения, защиты, управления, доступа и мобилизации данных с помощью стратегических моделей потребления, созданных с учетом требований клиентов.



Purity 6.0 должен сделать управление современной инфраструктурой еще проще с помощью унифицированного блочно-файлового решения. Оно призвано помочь компаниям в решении инфраструктурных проблем, которые оказывают влияние на все отрасли современного бизнеса, включая разрозненное хранение данных и их разрастание.



Благодаря целому ряду новых гибких сервисов передачи данных клиенты Pure могут эффективно использовать две новые важные функции - поддержку унифицированного протокола с NFS и SMB, а также активное аварийное восстановление данных, построенное на новой технологии непрерывной репликации. Новые функции являются частью модели подписки на Evergreen Storage и не требуют дополнительных лицензий, затрат на поддержку, а также упрощают работу в целом. «FlashBlade уникален, потому что разработан с нуля для пайплайнов передачи данных будущего и аналитических приложений, работающих в режиме реального времени, с учетом простоты, удобства использования и производительности - того, чего не хватает традиционным поставщикам систем хранения данных, - отметил Мэтт Барр (Matt Burr), вице-президент и генеральный директор FlashBlade. - Решение обеспечивает универсальную (многомерную) производительность и гарантирует клиентам на рынке систем хранения высокий уровень обслуживания».



«Гибкие модели потребления представляют собой основу современного опыта хранения данных Pure, - заявил Пракаш Даржи (Prakash Darji), генеральный директор FlashArray. - Наше огромное преимущество - решения, которые разработаны специально для современной эпохи - они предназначены для работы с большими объемами данных, могут быть модернизированы без сбоев, а также совместимы с будущими инновациями, так что нашим клиентам не придется ждать появления новых инструментов. Purity 6.0 - это следующий и наиболее логичный шаг на пути предоставления нашим клиентам непрерывной выгоды - услуг, которые наилучшим образом отвечают требованиям клиентов и которыми можно воспользоваться в любой момент времени».



Новые упрощенные возможности FlashArray по работе с блочными и файловыми СХД избавляют клиентов от проблем и расходов, связанных с запуском двух несовместимых сред. Они предназначены для того, чтобы сократить количество операций для организаций, которые в большинстве своем работают с блочной системой хранения данных, но все еще нуждаются в отдельной сетевой системе хранения данных или используют ее. Благодаря этому клиенты могут запускать все рабочие нагрузки в операционной среде Pure, использовать один и тот же уровень данных, пользовательский интерфейс, а также ряд возможностей и преимуществ от глобального преобразования данных с Pure.



Аналогичным образом новая функция непрерывной репликации ActiveDR помогает клиентам Pure улучшить устойчивость бизнеса без затрат и сложностей сторонних производителей программных дополнений для аварийного восстановления системы. Эта новая технология активной и пассивной репликации отвечает основным требованиям бизнеса, обеспечивая защиту критически важных приложений с практически нулевой точкой восстановления (RPO). Теперь у клиентов есть возможность эффективно применять синхронную, active-active, репликацию с ActiveCluster™ с асинхронной репликацией на основе снэпшотов, а также непрерывную репликацию всего функционала на одной и той же платформе Purity.



Компании с требованиями к хранению больших объемов данных или машинному обучению будут по-прежнему направлять эти нагрузки на FlashBlade, но для других задач, а также для малых предприятий решать все остальные задачи по хранению данных будет теперь FlashArray.

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