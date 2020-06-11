Рынок восстановленных смартфонов просел на 1%

11 июня 2020 г., 17:45

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Как сообщает Counterpoint Research, по итогам 2019 г. глобальные поставки смартфонов категории «refurbished» превысили 137 млн устройств, что на 1% меньше в годовом сопоставлении. Рынок просел несмотря на активный рост в конце года, во многом обязанный восстановленным смартфонам от Apple.

Отмеченный спад оказался первым за последние четыре года. Негативная тенденция во многом связана со снижением продаж новых смартфонов в США, Китае и Европе. Общий спад продаж в этих регионах по итогам 2019 г. составил 6%. Обновление смартфонов в премиум-сегменте также существенно замедлилось в виду нестабильной экономической ситуации и, как следствие, удлинения жизненного цикла устройств. Тем не менее, продажи восстановленных устройств в Африке, Латинской Америке и Индии продолжали расти.

Крупнейший региональный рынок восстановленных смартфонов — китайский — в прошлом году сократился на 4%, причиной чему — спад в экономике, а также агрессивной ценовой прессинге на рынке новых продуктов.

Лидирующие позиции на вторичном рынке продолжают удерживать Apple и Samsung. Локомотивом корейского вендора оставались аппараты серии Galaxy S. Высокие продажи новых смартфонов Huawei позволили также усилить позиции в сегменте «refurbished», однако американские санкции окажут заметный удар по продвижению подобных устройств в 2020 г. за пределами Китая.

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