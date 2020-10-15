Pure Storage назначила нового генерального менеджера в странах СНГ и Балтии

15 октября 2020 г., 13:25

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Компания Pure Storage официально сообщила о назначении нового главы офиса, отвечающего за страны СНГ и Балтии.



Роман Волков до 2016 г. более 11 лет проработал в компании NetApp, последние четыре года на должности регионального директора в странах СНГ и Балтии. В его послужном списке также работа в Sun Microsystems и Nortel.



Как отмечается, во втором квартале 2020 г. компания Pure продемонстрировала 20% рост несмотря на чрезвычайно сложные экономические условия, об этом было объявлено в рамках финансовой отчетности компании. По данным IDC, во II кв. 2020 г. объем корпоративных систем хранения данных Pure в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) вырос на 8,4%, значительно опередив при этом общий рост рынка, который составил 0,6%. Спрос обусловлен требованиями заказчиков к простоте использования, гибкости и надежности ИТ-инфраструктуры, благодаря этому они могут с легкостью использовать технологии цифровизации и трансформировать свои бизнес-процессы.



«Я рад присоединиться к компании Pure Storage, которая разрабатывает инновационные технологии, вдохновляющие наших пользователей следовать по их уникальному пути цифровой трансформации бизнеса. Мы всегда ищем новые способы оказания поддержки нашим клиентам, реагируя на их постоянно меняющиеся потребности, например, быстро и легко извлекать выгоду из неструктурированных данных», заявил Роман Волков.

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