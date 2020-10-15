Колонка Apple HomePod mini упростит управление устройствами умного дома

15 октября 2020 г., 12:45

+11

голос Tweet

Компания Apple представила HomePod mini, новую колонку, которая дополнит семейство HomePod.



Как отмечается, новое устройство не только обеспечивает потрясающее звучание, но и поддерживает функции голосового помощника Siri, а также может использоваться как базовый блок для удобного и комфортного управления устройствами умного дома.



HomePod mini будет поставляться в двух цветах — белый и «серый космос» — в США по цене $99.



«В HomePod mini есть всё, чего ждут покупатели от такого рода устройств: это и отличная колонка, которая обеспечивает великолепное звучание музыки, и интеллектуальный ассистент, запоминающий привычки каждого члена семьи. Кроме того, HomePod mini, как все продукты Apple, надёжно защищает ваши данные и обеспечивает конфиденциальность, — заявил Боб Борчерс, вице-президент Apple по международному маркетингу. — HomePod mini — это идеальная умная колонка для всех, у кого есть устройства Apple. Она прекрасно работает в паре с iPhone: воспроизводит музыку, принимает звонки и предлагает индивидуальные рекомендации о том, что стоит послушать. Она также обеспечивает более качественный звук для Apple TV, воспроизводит музыку с Mac и может выполнять другие функции. В этом компактном корпусе — множество инноваций от Apple. И цена вас приятно удивит».



Колонка HomePod mini создана для того, чтобы воспроизводить музыку из Apple Music, подкасты и радиостанции iHeartRadio, radio.com и TuneIn. В ближайшие месяцы она также начнет поддерживать другие популярные музыкальные сервисы, например Pandora и Amazon Music.



Как отмечается, несколько колонок HomePod mini идеально синхронизируются друг с другом и позволяют слушать музыку или подкасты в разных комнатах одновременно. А если установить две колонки HomePod mini в одной комнате, они образуют стереопару и заполнят всё пространство богатым объёмным звуком.

Сенсорная поверхность на верхней стороне HomePod mini позволяет включать и выключать музыку, пролистывать треки, настраивать громкость и обращаться к голосовому помощнику Siri.



Благодаря использованию процедурного аудио HomePod mini обеспечивает богатое звучание, в котором можно отчётливо расслышать отдельные тембры или музыкальные фразы. Насыщенный звук при таком компактном размере достигается за счёт совместной работы процессора Apple S5 и передового программного обеспечения. HomePod mini анализирует уникальные особенности каждой музыкальной композиции и использует комплексные методы настройки, чтобы подобрать оптимальную громкость, отрегулировать динамический диапазон, а также проконтролировать движение динамика и пассивных излучателей в реальном времени. Разработанный компанией Apple динамик с полным диапазоном приводится в действие неодимовым магнитом и оснащён двумя пассивными излучателями с подавлением резонанса. В результате глубокое звучание басов сочетается с яркими высокими частотами.



При создании HomePod mini использовались те же акустические принципы, которые обеспечивают превосходное звучание HomePod. Специально разработанный компанией Apple акустический волновод направляет звук в нижнюю часть колонки и в стороны, создавая насыщенный объёмный звук, который распространяется на 360 градусов. Поэтому пользователи могут установить HomePod mini практически в любой части комнаты и наслаждаться качественным звучанием. Микрофонная решётка, состоящая из трёх микрофонов, распознает команды «Привет, Siri», а четвёртый микрофон, направленный внутрь колонки, позволяет отделять звук, идущий из самого динамика, чтобы лучше выделять речь из общего звукового фона.



HomePod mini поддерживает функции Siri и взаимодействует с пользователями iPhone, учитывая их индивидуальные особенности и специфику ситуации. Siri может определить, кто именно отдаёт команду, — и после этого подбирать музыку и подкасты с учётом вкусов этого человека, отвечать на запросы, используя доступ к учётной записи пользователя (например к сообщениям, напоминаниям, заметкам или событиям в Календаре), а также помогать звонить по телефону и отвечать на звонки. Кроме того, Siri может предоставить пользователю краткую информацию на день. Достаточно задать Siri один вопрос: «Что у меня нового?» — и вы услышите последние новости, прогноз погоды, рассказ о ситуации на дорогах, напоминания и перечень событий из Календаря на сегодняшний день.

HomePod mini прекрасно взаимодействует с устройствами Apple, поэтому вы легко сможете отвечать на звонки, слушать музыку с Mac и получать максимум удовольствия от просмотра телевизора, подключив к Apple TV ещё одну колонку. Если вы слушаете музыку на iPhone, достаточно поднести его к HomePod mini, и воспроизведение продолжится на колонке, причём вы не пропустите ни одной ноты. Позднее в этом году будут добавлены визуальные, звуковые и тактильные эффекты, сопровождающие переключение звука с одного устройства на другое.2 Персональные рекомендации с колонки также будут отображаться на iPhone, если он находится рядом с HomePod mini, а вместе с ними на экране будут появляться элементы управления, которыми можно быстро воспользоваться, не разблокируя iPhone.



Производитель заявляет, что с HomePod mini управлять элементами умного дома станет просто, как никогда: достаточно отдать голосовую команду Siri, чтобы выключить свет, отрегулировать температуру, запереть двери или создать целый набор настроек для определённой ситуации. HomePod mini — это идеальный пункт управления умным домом, который обеспечивает доступ ко всем его элементам независимо от того, дома вы или нет.

Новая функция «Интерком» позволяет всем членам семьи легко и быстро общаться друг с другом, когда они дома. Человек может передать сообщение по Интеркому в другую комнату или зону либо сразу в несколько комнат — и его голос будет автоматически воспроизведён на соответствующей колонке HomePod. Интерком поддерживается на iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods и CarPlay, поэтому получать сообщения смогут все, кто находится в доме, а отправлять их можно, даже когда вы гуляете во дворе или находитесь далеко от дома.



Безопасность и конфиденциальность лежат в основе разработки всего аппаратного и программного обеспечения, а также сервисов Apple. При использовании HomePod mini информация может пересылаться на серверы Apple только после того, как Siri распознает голос пользователя локально на устройстве или пользователь активирует Siri прикосновением. Запросы не привязаны к Apple ID пользователя, и личная информация не продаётся рекламодателям или другим организациям. HomePod mini работает совместно с iPhone. Запросы, связанные с получением и отправкой сообщений или созданием напоминаний, обрабатываются на устройстве — компании Apple эта информация не передаётся.

Быстрые команды Siri, созданные на iPhone или iPad, доступны и на HomePod mini, поэтому с помощью колонки можно попросить Siri сварить кофе, запустить робот-пылесос, добавить в список покупок молоко и выполнить много других задач.

Встроенный в колонку локатор поможет найти потерянные iPhone, iPad, iPod touch, Mac или Apple Watch: приложение воспроизведёт на устройстве звуковой сигнал, чтобы вы смогли его обнаружить.



При создании HomePod mini учитывалось возможное воздействие на окружающую среду. Apple стремится к 2030 году добиться нулевого влияния на климат для всех видов деятельности компании, включая производство, цепь поставок и жизненный цикл продукта. Из используемых в HomePod mini редкоземельных металлов переработанными являются 99%, а для неодимового магнита используются только переработанные редкоземельные металлы. Бесшовная сетчатая ткань на 90% состоит из переработанного пластика, а вся целлюлоза для упаковки поступает из рационально используемых лесов или производится из вторсырья. Кроме того, при производстве HomePod mini не используется ртуть, бромированные огнестойкие добавки, ПВХ и бериллий.



В HomePod mini установлены энергоэффективные компоненты и программное обеспечение, которое рационально корректирует подачу питания. Благодаря этому колонка HomePod mini эффективно расходует энергию в режиме низкого потребления, в котором он пребывает большую часть времени. Таким образом, HomePod mini начинает экономить энергию сразу с момента первого включения. HomePod mini потребляет на 75% меньше энергии, чем указано в самых строгих требованиях ENERGY STAR.

Все про современные облачные технологии!

Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!