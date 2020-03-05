Pure обновила all-NVMe FlashArray//X

5 марта 2020 г., 12:13

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Компания Pure Storage анонсировала доступность седьмого поколения обновлений Evergreen и all-NVMe FlashArray//X третьего поколения.



Данное обновление FlashArray, как отмечаетася, обеспечивает клиентов более высокой производительностью.



«Evergreen остается уникальным решением в мире хранения данных, поскольку позволяет заказчикам пользоваться преимуществами будущих функций и инноваций системы Pure Storage без задержек, прерываний и болезненных миграций. Заказчики могут быть уверены, что их инвестиции в новое поколение FlashArray//X, оптимизированное для будущих обновлений от Purity/FA, и в дальнейшем смогут обеспечить лучшие результаты по сравнению с конкурентами», отметил Пракаш Даржи, генеральный управляющий FlashArray, Pure Storage



Последнее поколение FlashArray//X позволяет заказчикам ускорять и консолидировать базы данных и задачи корпоративных систем, распространять их на облако и модернизировать стратегию защиты данных. Улучшенные функциональность и производительность FlashArray//X также доступны через модель на основе утилит Pure-as-a-Service. Pure-as-a-Service предлагает унифицированные гибридные облачные услуги передачи данных, позволяя заказчикам развертывать их локально, в коллокациях, на хостинге или в общедоступном облаке с помощью облачного хранилища Pure's Cloud Block Store. Все они имеют унифицированную подписку, общие функциональные возможности и опыт работы с облаком.



Обновленная серия FlashArray//X позволяет улучшить производительность до 25% по сравнению с предыдущим поколением FlashArray//X, с обновленными контроллерами, оснащенными новыми масштабируемыми процессорами Intel Xeon, которые известны также как Cascade Lake, о выпуске которых Intel объявила ранее.



Производительность SAP HANA OLAP с NSE-производительностью увеличивается до 50% по сравнению с предыдущим поколением //X без необходимости в миграции.



Пользователи решения смогут увеличить скорость и объединить приложения DAS, такие как PostgreSQL и MySQL, для повышения эффективности и ускорения времени выхода на рынок:

Тестирование MySQL позволило повысить производительность на 50% при 35-процентном снижении задержек по сравнению с DAS.

Тестирование PostgreSQL дало прирост производительности до 20% при 35-процентном снижении задержек по сравнению с DAS.



Поддержка NVMe-oF и Storage Class Memory позволяет FlashArray предусматривать время задержки до 150 мкс, обеспечивая производительность, необходимую для самых требовательных корпоративных баз данных, и максимальную плотность для сокращения в объеме доступного на диске пространства в центрах обработки данных.



FlashArray//X также доступна в модели OpEx через модель «как услугу» локально или в качестве моста к общедоступным облачным провайдерам, таким как Amazon Web Services, чтобы обеспечить дальнейшую миграцию данных между гибридными и частными облаками для клиентов.



Новая линейка FlashArray//X на 100% NVMe, начиная с нового начального уровня емкостью 11 ТБ //X10 и заканчивая вершиной линейки //70 и //X90, которые поддерживают DirectMemory Cache с памятью Intel Optane Storage Class Memory для самых высоких требований к деятельности предприятия. Линейку FlashArray//X дополняют оптимизированные по емкости FlashArray//C, которые обеспечивают экономичность флэш-памяти по низкой цене для рабочих нагрузок 2-го уровня.

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