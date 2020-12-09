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AspenTech поглотила норвежскую Camo Analytics

9 декабря 2020 г., 15:25
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AspenTech поглотила норвежскую Camo Analytics

Компания Aspen Technology объявила о приобретении Camo Analytics AS, одного из ведущих поставщиков услуг промышленной аналитики со штаб-квартирой в Осло.

Как отмечается, технологии и опыт Camo Analytics помогут вывести решения AspenTech на новый уровень производительности, рентабельности, стабильности и качества в таких отраслях, как фармацевтика и биотехнологии.

Компания Camo Analytics была основана в 1984 году норвежскими учеными с целью использовать аналитику для повышения качества продукции и производственных процессов в различных отраслях по всему миру. Набор ПО Camo Analytics Unscrambler обрабатывает хранилища больших данных и обеспечивает их единообразие, высокое качество и понятное представление. Полученные сведения можно использовать во многих сферах: от проектирования до производства и эксплуатации. Линейка AspenTech пополнится новыми решениями на основе процессно-аналитической технологии (PAT) и технологии общей эффективности оборудования (OEE), которые помогут обеспечить соответствие нормативным требованиям, снизить количество отходов и постоянно улучшать показатели.

«Разработки Camo Analytics станут отличным дополнением нашей линейки решений и откроют для нас новые возможности в фармацевтике и других отраслях. Нас впечатлили глубокие знания и стремление сотрудников Camo Analytics к инновациям, и мы продолжим инвестировать в решения и предлагать их новым клиентам на новых рынках», заявил Антонио Пьетри (Antonio Pietri), президент и главный исполнительный директор Aspen Technology.

«Мы сходимся во мнении, что способность анализировать данные в масштабах компании и точно прогнозировать ее работу — ключ к созданию интеллектуального предприятия будущего», отметил Раман Бхатнагар (Raman Bhatnagar), главный исполнительный директор Camo Analytics.

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