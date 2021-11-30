Новая версия aspenONE поможет предприятиям ускорить процесс цифровизации

30 ноября 2021 г., 14:25

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Компания AspenTech, поставщик ПО для оптимизации производительности активов, объявила о доступности новейшей версии программного решения aspenONE. Релиз v12.2, предоставляет компаниям новые модели устойчивого развития и возможности продуктов, которые ускоряют процесс цифровизации в целях поддержки их инициатив в области устойчивого развития.

aspenONE v12 теперь включает более 50 моделей, в том числе модели, позволяющие понять, где можно повысить эффективность производства для достижения целей по сокращению выбросов CO 2 . Используя эти модели, клиенты смогут определить, как снизить выбросы по всей цепочке создания стоимости, сократить потребление энергии, воды и сырья, перейти на новые источники энергии, такие как биотопливо и водород и обеспечить экономику замкнутого цикла с помощью таких процессов, как переработка пластмассы и превращение отходов в химикаты.

«Достижение намеченных показателей по сокращению выбросов CO 2 и стремление к экологической безопасности требует от компаний повышения операционной эффективности за счет использования и внедрения цифровых возможностей, которые позволяют быстро и легко вносить необходимые коррективы, чтобы не отстать от графика», – говорит Дэвид Арбайтел (David Arbeitel), старший вице-президент AspenTech по управлению продуктами.

Помимо моделей для устойчивого развития, новая версия включает ряд модернизированных продуктов и возможностей, предназначенных для обеспечения удобства в использовании, ускорения рабочих процессов и действий для успешного сотрудничества по всей цепочке создания стоимости.

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