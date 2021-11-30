Новая версия aspenONE поможет предприятиям ускорить процесс цифровизации

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Компания AspenTech, поставщик ПО для оптимизации производительности активов, объявила о доступности новейшей версии программного решения aspenONE. Релиз v12.2, предоставляет компаниям новые модели устойчивого развития и возможности продуктов, которые ускоряют процесс цифровизации в целях поддержки их инициатив в области устойчивого развития.
aspenONE v12 теперь включает более 50 моделей, в том числе модели, позволяющие понять, где можно повысить эффективность производства для достижения целей по сокращению выбросов CO2. Используя эти модели, клиенты смогут определить, как снизить выбросы по всей цепочке создания стоимости, сократить потребление энергии, воды и сырья, перейти на новые источники энергии, такие как биотопливо и водород и обеспечить экономику замкнутого цикла с помощью таких процессов, как переработка пластмассы и превращение отходов в химикаты.
«Достижение намеченных показателей по сокращению выбросов CO2 и стремление к экологической безопасности требует от компаний повышения операционной эффективности за счет использования и внедрения цифровых возможностей, которые позволяют быстро и легко вносить необходимые коррективы, чтобы не отстать от графика», – говорит Дэвид Арбайтел (David Arbeitel), старший вице-президент AspenTech по управлению продуктами.
Помимо моделей для устойчивого развития, новая версия включает ряд модернизированных продуктов и возможностей, предназначенных для обеспечения удобства в использовании, ускорения рабочих процессов и действий для успешного сотрудничества по всей цепочке создания стоимости.
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