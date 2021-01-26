AspenTech объявляет о приобретении компании OptiPlant

26 января 2021 г., 13:45

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Компания Aspen Technology, поставляющая ПО для оптимизации производительности активов, объявила о приобретении OptiPlant.



Купленная компания разрабатывает технологии, которая представляет собой концептуальный трехмерный план промышленного объекта, созданный на основе ИИ. Система включает параметрические модели активов и поддерживает автоматическое проектирование трубопроводов. Это упрощает взаимодействие владельца предприятия и генерального подрядчика, повышая точность, надежность и скорость расчета стоимости, начиная с самых ранних этапов работы над проектом.



Решения OptiPlant делают разработку вариантов плана более эффективной, сокращают капитальные расходы, повышают безопасность активов и улучшают экологические показатели компании, владеющей заводом. Благодаря им генеральный подрядчик может быстрее и гибко разрабатывать концептуальные планы и предварительные проекты, что значительно снижает нагрузку на специалистов. Единая визуализация ускоряет взаимодействие владельцев заводов и генеральных подрядчиков, а также специалистов из отделов технологии производства, технического проектирования, проектирования трубопроводных систем и разработки плана предприятия.



Как отмечается, инновационный подход OptiPlant к автоматизированному созданию планов заводов и расположения трубопроводов интегрируется с ведущими в отрасли системами моделирования AspenTech (Aspen Plus и HYSYS), а также системами расчета затрат (Aspen Capital Cost Estimator) и предпроектной подготовки (ABE).



«Мы рады, что технологии OptiPlant стали частью нашего портфолио решений для управления производством. OptiPlant славится своим обширным опытом в области разработки трехмерных концептуальных планов и инновационными технологиями, которые воплощены в решениях компании. Это именно то, что нужно AspenTech», - заявил Дэвид Арбайтел (David Arbeitel), старший вице-президент по управлению продуктами компании Aspen Technology - Эта сделка поможет расширить представление AspenTech о том, как можно использовать промышленный искусственный интеллект. Компания сможет использовать технологии следующего поколения, в том числе концептуальные схемы производства на основе искусственного интеллекта, которые открывают новые возможности и упрощают изменение параметров на ранних этапах проектирования».



«Сейчас нашим клиентам необходимо найти новые способы снизить капитальные затраты, ускорить вывод решений на рынок и обеспечить соответствие требованиям к безопасности и устойчивому развитию. ПО OptiPlant дополнит и расширит набор решений AspenTech для создания технико-экономических обоснований проектов, концептуального проектирования, предпроектных работ и интерфейса для рабочего проектирования. Мы с нетерпением ждем следующих этапов сотрудничества с AspenTech», — добавила Сонали Сингх (Sonali Singh), генеральный директор OptiPlant.

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