Профілактичне чи предикативне обслуговування дискових накопичувачів?

28 июля 2023 г., 16:20

+22

голоса Tweet

З поширенням хмарних обчислень та онлайн-сервісів підприємства значною мірою покладаються на центри обробки даних обслуговування користувачів. Безперебійне та надійне зберігання даних стало неодмінною умовою забезпечення стабільності та безперервності роботи сервісів. Однак відмова диска може відбутися без попередження, тому профілактичне та предикативне обслуговування є незамінними інструментами для кожного дата-центру.

Профілактичне обслуговування дозволяє запобігти відмови диска за допомогою регулярних перевірок та заміни диска залежно від його віку або використання. Основна проблема такого підходу полягає у нераціональному використанні цінних ресурсів. Окрім часу, що витрачається на обслуговування, диск, можливо, міг би ефективно працювати протягом тривалішого періоду часу. Крім того, існує ймовірність того, що диск вийде з ладу до планової заміни.

З іншого боку, предикативне обслуговування - це індивідуалізований підхід, що дозволяє максимально підвищити ефективність роботи диска. Воно прогнозує відмову диска з урахуванням історичних даних, які з мільйонів точок даних, зібраних кілька років. Якщо алгоритм штучного інтелекту виявляє ознаки, що передують відмові, то диск позначається як хворий чи що у зоні риска. Центри обробки даних можуть негайно замінити диск. Саме така ідея є основою аналізатора дисків ULINK DA.

Предикативне обслуговування використовує переваги передової аналітики та машинного навчання для підвищення надійності та скорочення дорогих простоїв. Воно дозволяє запобігти відмовам накопичувачів, які не були б своєчасно виявлені в рамках звичайного графіка профілактичного обслуговування, наприклад, щорічної заміни накопичувачів.

І профілактичне, і предикативне обслуговування мають свої переваги. Оптимальним є використання обох підходів для максимального зниження кількості відмов та ефективного використання ресурсів.

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys