Продажі смартфонів в Китаї перервали 10-квартальну серію падіння

26 января 2024 г., 10:25

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Продажі смартфонів у Китаї досягли дна у IV кв. 2023 року, збільшившись на 6,6% у річному обчисленні, що стало першим квартальним зростанням після 10 кварталів поспіль, згідно з даними Counterpoint. Повернення Huawei з власними чипсетами 5G продовжувало приваблювати споживачів, тоді як Xiaomi та HONOR підтримували високі показники з двозначним зростанням.



Попри падіння на 9% у річному обчисленні, Apple зберегла першу позицію в IV кв. з часткою ринку 20,2%, за нею йдуть Xiaomi (16%) та HONOR (15,2%).



Однак у річному вимірі продажі смартфонів у Китаї все ще знизилися на 1,4% у порівнянні з падінням на 13,9% у 2022 році. Apple посіла перше місце з часткою 17,9%, за нею йдуть vivo (16,9%) та OPPO (16,2%).



Коментуючи динаміку ринку, асоційований директор Ітан Ци (Ethan Qi) відзначив: «Є кілька факторів, що стоять за зростанням в останньому кварталі минулого року. У IV кв. 2022 року ринок перебував на низькому рівні, що робить порівняння з аналогічним періодом минулого року більш сприятливим. Крім того, нові телефони Huawei, що працюють на власних чипсетах 5G, певною мірою сприяли відновленню в четвертому кварталі 2023 року».



Щодо показників виробників, аналітик Арчі Чжан (Archie Zhang) підкреслив: «Чипсет Kirin від Huawei був основним рушієм зростання бренду. Xiaomi та HONOR також прийняли агресивні стратегії, в тому числі в галузі маркетингу та дистрибуції, щоб збільшити продажі. Серія Mi 14 від Xiaomi, лінійка X50 від HONOR та HONOR 100 сприяли їхньому стрімкому зростанню».



У IV кв. 2023 року Apple зіткнулася з жорсткою конкуренцією з боку Huawei. Крім того, продуктивність серії iPhone 15 була млявою, на що також вказували високі продажі серії iPhone 14 у першому півріччі. Схоже, що OPPO та vivo ще не отримали вигоди від відновлення ринку.



У 2024 р. Counterpoint Research очікує низький однозначний річний приріст китайського ринку смартфонів, що поверне його до зростання через п’ять років. Очікується, що серія Huawei Nova 12 середнього класу з чипсетами 5G Kirin, випущена наприкінці IV кв. 2023 року, продовжить залучати лояльних користувачів. У січні Apple пішла на зниження цін, щоб скористатися відновленням і компенсувати тиск з боку місцевих OEM-виробників. Очікується, що китайські OEM-виробники також зосередяться на генеративному штучному інтелекті, інноваційних формфакторах, таких як складні пристрої, і передових технологіях обробки зображень, щоб збільшити продажі і розширити свою базу користувачів.

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