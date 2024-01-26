Apple дозволить завантаження за межами App Store в ЄС

26 января 2024 г., 9:35

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Reuters повідомляє, що у четвер компанія Apple оголосила про плани дозволити розробникам програмного забезпечення поширювати свої додатки за межами власного магазину App Store. Поки що це тільки у Європейському Союзі.



Цей крок є відповіддю на новий закон ЄС під назвою «Закон про цифрові ринки» (Digital Markets Act, DMA). Він вимагає від компаній з більш ніж 45 мільйонами щомісячних активних користувачів і ринковою капіталізацією 75 млрд євро, серед іншого, зробити свої додатки сумісними з додатками конкурентів і дозволити користувачам вирішувати, які додатки попередньо встановлювати на своїх пристроях.



Починаючи з березня, розробники зможуть пропонувати альтернативні магазини додатків на iPhone. Також вони зможуть відмовитися від використання внутрішньої платіжної системи Apple, яка стягує комісію до 30%. Однак розробники все одно повинні будуть надсилати додатки до Apple для перевірки на наявність ризиків кібербезпеки та очевидного шахрайства. А компанія Apple буде стягувати «плату за основну технологію» з великих розробників додатків, навіть якщо вони не користуються жодним із платіжних її сервісів.



Тім Суїні (Tim Sweeney) розкритикував заплановані зміни Apple як «гаряче сміття» і сказав, що він не вважає ці кроки законними в рамках DMA. Нагадаємо він - генеральний директор компанії Epic Games, творця «Fortnite», яка вела антимонопольну справу проти Apple в США,



«Apple пропонує, щоб вона могла вибирати, яким магазинам дозволено конкурувати з її App Store, - сказав Суїні в серії постів на соціальній платформі X. - Вони можуть заборонити Epic запускати Epic Games Store і поширювати через нього «Fortnite», наприклад, або заблокувати Microsoft, Valve, Good Old Games або нових учасників».



У четвер Apple випустила інструменти, за допомогою яких розробники можуть почати вносити зміни до своїх бізнес-механізмів, а споживачі побачать ці зміни з оновленням операційної системи iOS у березні.



Reuters нагадує, що такі фірми, як Epic і Spotify Technology роками заявляли, що комісійні збори та обмеження Apple заважають їхньому бізнесу. Але в останні роки колись монолітний підхід Apple до App Store перетворився на клаптикову ковдру правил, оскільки технологічна компанія реагує на правові та регуляторні виклики.



Наприклад, раніше цього місяця Apple заявила, що змінить правила щодо платних посилань з додатків на сторонні веб-сайти у Сполучених Штатах, щоб виконати рішення антимонопольного позову, поданого компанією Epic. Але Apple також заявила, що буде стягувати 27% комісії з доходів від таких посилань, що в поєднанні з типовою комісією за обробку платежів у розмірі 3% означає, що розробники отримають незначну економічну вигоду.



В ЄС, навпаки, розробники зможуть використовувати сторонній платіжний процесинг всередині додатків App Store безкоштовно. Apple також дозволить користувачам iPhone з ЄС вибрати веб-браузер за замовчуванням і додаток для безконтактних платежів, що означає, що користувачі з Європи зможуть здійснювати безконтактні платежі без використання системи Apple Pay.



Але навіть якщо розробники вирішать не використовувати App Store або платіжну систему Apple, вони все одно будуть зобов’язані сплачувати «плату за основну технологію» в розмірі 50 євроцентів за обліковий запис користувача на рік.



Apple заявила, що тільки великі розробники будуть платити цей збір, хоча і не уточнила, скільки користувачів будуть платити цей збір. Компанія заявила, що перші 1 мільйон облікових записів користувачів будуть звільнені від сплати, і що вона не стягуватиме плату з некомерційних організацій, шкіл або урядів.

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