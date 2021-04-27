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Главная » Блоги » Тимур Ягофаров

Тимур Ягофаров

Пришла пора складных планшетов?

27 апреля 2021 г., 15:22
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В Сети появилась информация о планах Samsung вслед за складными смартфонами выпустить и складные планшеты.

Чтобы сразу же понять о чем идет речь, сообщу, что под планшетами в данном случае понимается раскладывающийся экран с диагональю порядка 10 дюймов. По уже устоявшейся традиции водораздел между смартфонами и планшетами проходит в районе семидюймового форм-фактора. Поэтому уже выпускающиеся складывающиеся смартфоны, экраны которых в развернутом положении находятся вблизи этого значения, продолжают считать смартфонами. Так например, у модели Samsung Galaxy Z Fold2 основной экран с диагональю 7,6 дюйма и разрешением 2208x1768 уже практически является планшетом, но само устройство все же называют смартфоном. Теперь же речь идет о том, чтобы дать возможность владельцу смартфона пользоваться еще большим дисплеем.
Пришла пора складных планшетов?
Я уже останавливался в этом блоге на концепте OPPO с возможностью складывать экран втрое. Теперь же о планах выпуска коммерческого продукта Galaxy Z Fold Tab с такой технологией заявила Samsung Electronics. По данным Gizmochina, устройство с Z-экраном можно ожидать уже в начале 2022 года.

Еще одним подтверждением  этого является регистрация в европейском агентстве по авторским правам торговой марки Galaxy Z Fold, которая может использоваться как в отношении смартфонов, так и планшетов.

Пока никаких подробностей о складывающемся втрое планшете с диагональю около 10 дюймов нет, кроме того, что в сложенном виде он впишется в шестидюймовый форм-фактор. А значит, такое устройство должно легко помещаться в карман.

Будет ли подобным образом раскладывающийся дисплей пользоваться успехом, можно не сомневаться. Вопрос лишь в том, какой ценник окажется на таком решении. Как вы считаете, 2 тыс. долл. испугает потенциальных желающих уместить, по сути, полноформатное рабочее место в карман?  

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