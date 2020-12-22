Готовы складывать смартфон втрое?  

22 декабря 2020 г., 10:15

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Поиски новых форм-факторов смартфонов приводят к совершенно необычным решениям – одно из них продемонстрировали совместно OPPO и японская дизайн-студия Nendo.



На проходившей недавно IV Китайской международной выставке промышленного дизайна (CIIDE) ОPPO презентовала несколько интересных разработок, среди которых, в первую очередь, стоит отметить концепт, так называемого, слайд-фона.



Появление на рынке смартфонов с раскладывающейся конструкцией связывают со стремлением пользователей совместить казалось бы не совместимое: комфорт работы на ходу с большим экраном и компактность конструкции для лучшей эргономики. Чтобы найти компромисс в этой ситуации, конструкторы предложили слайдфон, у которого имеется три складных экрана, прикрепленных друг к другу с помощью петель. Все они складываются в одном направлении. Такое решение позволяет менять размер экрана в зависимости от потребностей. Добавлю, что предусмотрен и вставленный в корпус стилус, что позволяет пользователям повысить продуктивность и использовать смартфон для выполнения сложных задач.



Примечательно, что в минимальном размере, когда все три экрана сложены, габариты смартфона не превышают кредитной карты. Не буду обращаться к вопросу технической реализуемости такой конструкции. А просто напомню, что дизайнерская мысль двигается по спирали, и похоже все возвращается к тем временем, когда самыми модными были минимальные по габаритам мобильные телефоны. Вот только возникает сомнения в том, что такое решение будет востребовано, поскольку в свое время оно было оптимизировано под функциональность голосовых вызовов. А они в последнее время теряют популярность у нового поколения.



Еще один представленный OPPO и Nendo концептуальный проект – music-link (музыкальное соединение, цепочка). Это набор устройств: TWS наушники, умные часы, ИИ-динамик, портативное и беспроводное зарядное устройство. Все они выполнены в изящной органической форме с дизайном, отражающим эстетические ценности современных пользователей. Если положить TWS наушники и портативный зарядный футляр на ИИ-динамик, можно наслаждаться плавным воспроизведением музыки, которая передается от наушников на динамик. По замыслу разработчиков, подобный симбиоз устройств с акцентом на портативности и удобстве свидетельствуют об интеграции технологий и ориентированности дизайна на человека.

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