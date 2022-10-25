Постачальник аналітики даних Seek AI запускає нову SaaS-платформу

25 октября 2022 г., 16:25

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Постачальник платформ для аналізу даних Seek AI запустив нову платформу програмного забезпечення як послуги, яка автоматизує рутинну, повторювану роботу, яку фахівці з обробки даних виконують в багатьох організаціях.



Нова платформа призначена для того, щоб дозволити командам з обробки даних автоматизувати і контролювати проєктb запитів до баз даних для підвищення продуктивності, особливо в цілях продажів і маркетингу. Платформа використовує штучний інтелект для зменшення помилок і підвищення ефективності роботи команди з обробки даних організації для виконання проєктів за менший час і за меншу вартість.



В основі платформи лежить те, що Seek AI описує як складні фундаментальні моделі глибокого навчання з сотнями мільярдів параметрів. Моделі використовують ту ж технологію, що і DALL-E і GPT-3 від OpenAI і, як кажуть, досить потужні, щоб розуміти команди природною мовою і генерувати високоякісний код для миттєвих запитів до баз даних.



«Ми створили платформу, яка використовує штучний інтелект для зниження неефективності доступу до даних, - пояснила співзасновник і генеральний директор Seek AI Сара Надь (Sarah Nagy). - Зараз фахівці з аналізу даних і бізнес-аналітики витрачають час на ручне написання коду, що повторюється. Ми автоматизували цей процес за допомогою складної обробки природної мови та машинного навчання».



Природно-мовний інтерфейс Seek AI дозволяє користувачам ставити питання та отримувати негайні відповіді. Фахівці можуть отримати доступ до інтерфейсу природної мови Seek AI, використовуючи електронну пошту, Slack, текст і різні системи управління взаємовідносинами з клієнтами.



В одному з прикладів використання з альтернативним постачальником наборів фінансових даних Battlefin Group, надається інформація про переваги рішень Seek AI.



«Seek AI зіграв вирішальну роль в стратегії нашої компанії на 2023 рік завдяки перевазі, яку він дає нам в доступі і аналізі наших 2400 з гаком наборів даних у відповідь на питання клієнтів, - сказав генеральний директор Battlefin Тім Харрінгтон (Tim Harrington). - За моїми оцінками, наша рентабельність інвестицій в Seek AI приблизно в 10 разів перевищує суму, яку ми б витратили на досягнення такого рівня ефективності без цієї платформи».

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