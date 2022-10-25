Майже половина випадків шахрайства припадає на обіцянки виграшу в вигаданих акціях

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Впродовж жовтня в Україні та світі проходить місяць кібербезпеки. З цієї нагоди «Київстар» вже другий рік поспіль проводить опитування серед користувачів, аби з’ясувати, наскільки серйозно вони сприймають загрози кібершахрайства.
Цього року в опитуванні телекомоператора взяли участь понад 700 користувачі ґаджетів. Види шахрайства із залученням мобільного телефону, з якими учасники опитування мали справу, виглядають так:
Реакція опитаних на дії шахраїв поступово змінюється:
- 97,3% – НЕ виконають вказівок щодо операцій з банківською картою, якщо отримають дзвінок з незнайомого номеру;
- 94,7% – НЕ повідомлять даних, якщо до них зателефонує нібито співробітник мобільного оператора/банку, щоб дізнатись код чи пароль з SMS;
- 81,2% – перевіряють правдивість інформації, коли отримують повідомлення про виграш від незнайомого адресата;
- 77,5% – шукають першоджерело інформації перед тим, як перейти за посиланням, що надійшло в SMS-повідомлені чи на e-mail;
- 77,9% – знають, що у випадку кібершахрайства потрібно повідомити кіберполіцію та поліцію;
- 60,5% – вдаються до додаткових заходів із запобігання шахрайства на пристроях (мобільному телефоні, комп’ютері тощо);
- 60,5% – захищають фінансовий номер телефону, верифікований банком.
Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада
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