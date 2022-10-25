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«Держспецзв'язку» започатковує в Україні реформу освіти у сфері кібербезпеки

25 октября 2022 г., 15:25
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Війна іде не тільки на полі бою, але і в кіберпросторі та вочевидь вона не скінчиться навіть після знищення ворожої армії. Тому наша країна як ніколи раніше потребує фахівців із кібербезпеки та кіберзахисту, які зможуть чинити гідний опір ворогу на кіберфронті.

У межах місяця кібербезпеки «Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України» («Держспецзв'язку») створила спеціальний сайт cybermonth.cip.gov.ua, де можна знайти корисну інформацію з кібербезпеки для всіх груп користувачів інтернету, в тому числі – тих, хто планує зробити кібербезпеку своєю професією.

Так у розділі «Для абітурієнтів та студентів» розміщено інформацію про реформу освіти у сфері кібербезпеки та систему професійних стандартів, яку започатковує «Держспецзв'язку». Вважається, що це сприятиме підвищенню інституційної спроможності України до кіберзахисту.

Нагадуємо, що традиційно у жовтні США, країни ЄС та деякі інші приділяють увагу проблемі кібербезпеки та проводять спеціальні освітні кампанії щодо наявних загроз у кіберпросторі, способів захисту та формування навичок кібергігієни. Також місяць кібербезпеки триває і в Україні.

«Держспецзв'язку» започатковує в Україні реформу освіти у сфері кібербезпеки

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

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