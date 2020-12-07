POS-терминалы Verifone содержали опасные уязвимости

7 декабря 2020 г., 15:25

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Уязвимости в кассовых POS-терминалах, выявленные специалистами Positive Technologies, могут использоваться для перехвата пин-кодов банковских крат, подмены информации о сумме транзакции на экране терминала, отправки в банк-эквайер запроса на списание произвольной суммы и других атак. Этим проблемам потенциально подвержены различные терминалы серий MX, VX и UX. Уязвимые устройства используются в розничных сетях во всем мире. Компания Verifone выпустила новые версии микропрограммного обеспечения, в которых данные проблемы устранены, и рекомендует обновить ПО оборудования как можно скорее.

Ошибки связаны с возможностью обойти шифрование и другие ограничения безопасности, вызвать переполнение буфера в ПО, использовать инженерные пароли и незащищенный режим восстановления. Эти и другие проблемы терминалов позволяют записать вредоносное ПО для получения полного контроля над устройством для приема банковских карт. Злоумышленник может, например, считывать платежные данные, включая магнитную полосу банковских карт (для использования в регионах, где транзакции еще могут верифицироваться магнитной полосой, например в США и некоторых странах Азии) или посылать произвольные команды авторизации в банки-эквайеры.

Уязвимые терминалы могут также использоваться для подбора неизвестной информации о пользовательских картах с помощью метода Distributed Guessing Attack (распределенного перебора). При таких атаках неизвестное поле, например трехзначный код проверки подлинности карты CVV2, подбирается путем осуществления одновременных попыток оплаты в сотнях интернет-магазинах с различными значениями CVV2 до тех пор, пока злоумышленник не выяснит действительный трехзначный код карты.

Уязвимости получили идентификаторы CVE-2019-14711 (оценка 8.8 баллов по шкале CVSS v3.0), CVE-2019-14712 (8.2 балла), CVE-2019-14713 (8.2 балла), CVE-2019-14715 (7.6 баллов), CVE-2019-14716 (7.3 балла), CVE-2019-14717 (8.2 балла), CVE-2019-14718 (8.2 балла), CVE-2019-14719 (6.3 балла).

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