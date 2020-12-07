Airbnb могут оценить в 42 млрд долл. после IPO

7 декабря 2020 г., 14:35

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Компания Airbnb, предоставляющая сервис аренды жилья, намерена 10 декабря выйти на биржу NASDAQ и как стало известно в очередной раз изменила диапазон предложения цены акций.



Как сообщает The Wall Street Journal, компания намерена предложить ценные бумаги в диапазон 56-60 долл., тогда как ранее он составлял 44-50 долл. Таким образом капитализация компании может достигнуть 42 млрд долл. Планируется привлечь до 3,1 млрд долл. в результате IPO.



Стоит отметить, что во время получения инвестиций три года назад оценка компании составила 31 млрд долл. Правда, из-за разразившейся пандемии этот показатель снизился до 18 млрд долл. Карантин и запреты на поездки по миру заметно повлияли на бизнес Airbnb, в октябре стало известно, что убытки компании с начала года достигли 697 млн долл. было уволено до четверти персонала.



Выход на биржу Airbnb планировала на март 2020 г., но по понятным причинам этот процесс был заморожен. Многие полагали, что компания вообще откажется от IPO на ближайшие годы. Однако во второй половине года дела компании начали налаживаться, появилось сообщение о получение дохода в 1,34 млрд долл. по итогам третьего квартала и компания вновь вернулась к планам по выходу на биржу.

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