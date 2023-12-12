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Німецький виробник дронів Quantum Systems приєднався до «Дія.City»

12 декабря 2023 г., 14:38

Німецький виробник дронів Quantum Systems приєднався до «Дія.City»

Правовий та податковий простір для IT-компаній в Україні «Дія.City» оголошує про приєднання до складу резидентів потужного німецького виробника дронів Quantum Systems.

Вже вісім років ця компанія займається проєктуванням, розробкою та виробництвом безпілотних літальних апаратів. В її активі понад 200 працівників та 80 офіційних продавців по всьому світу.

У 2022 році німецький уряд почав постачати дрони від Quantum Systems до України. А вже цьогоріч компанія заснувала у нас в країні «Центр із сервісу, підтримки, навчання та логістики».

Нещодавно компанія відгукнулася на заклик українського уряду локалізувати своє виробництво у нас. Тож резидентство в «Дія.City» допоможе підприємству створити в Україні потужності для виробництва дронів та запуску R&D-центру.

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