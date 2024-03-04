Подкаст про технології «Закрив раунд» повертається: 4 сезон — яким він буде 

4 марта 2024 г., 20:04

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Популярний подкаст про технології «Закрив раунд» повертається. Постійні ведучі Антон Полєсков та Ілля Кабачинський стартують новий, вже четвертий, сезон за підтримки ІТ-компанії FAVBET Tech.



У новому сезоні ведучі планують зібрати все найкраще, що подобалась слухачам — розповідатимуть про технологічні феномени, готуватимуть інтервʼю з цікавими українськими фаундерами, обговорюватимуть найгучніші новини галузі. Ключова мета — творити якісний україномовний контент, присвячений українському та світовому ринку інновацій.

«Перший випуск вже традиційний для нас: після невеликої перерви ми повертаємось з новинами про все найцікавіше, що могли пропустити за останні місяці. Потужне українське M&A, яке чомусь поки гальмується, найбільший бізнес-провал і найбільший бізнес-успіх, суди, суперечки про монополії та важливість бюрократичних процесів. Не говорили про Ілона Маска, але не могли не згадати Apple», — розповідає Ілля Кабачинський.



Одразу спойлер на другий епізод — ведучі готують випуск про те, як Duolingo вдалось стати найбільшим проєктом з вивчення мов. Це буде епізод про історію компанії з капіталізацією в $7+ млрд і виторгом у майже $500 млн, засновника якого ми в першу чергу пам’ятаємо як творця всюдисущої «капчі».



Також в одному з епізодів ведучі розповідатимуть про сервіс з вивчення мов, але вже український. Говоритимуть про складність цього ринку, його перспективи та наступну велику ідею, яка зможе його перевернути.

«У четвертому сезоні подкаст «Закрив раунд» виходитиме два рази на тиждень. Якщо в 2021 році ми розповідали про піковий успіх і зростання стартапів, тепер ми говоримо про найстійкіших. Компанії та команди, які з’являються та зростають в найгірший і найкризовіший період для індустрії за 10 років – ось кому цікаво приділити увагу», — каже Антон Полєсков.



Постійний партнер подкасту «Закрив раунд» — українська IT-компанія Favbet Tech, розробник iGaming-рішень та частина групи компаній FAVBET. У 2023-му Favbet Tech увійшли у «Рейтинг ІТ-компаній, які найбільше дбають про українців та Україну» за версією Highload та порталу Work.ua.

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