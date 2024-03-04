Huawei намагається зайняти місце Nvidia на китайському ринку AI

4 марта 2024 г., 17:35

0

Tweet

Оскільки компанія Nvidia наразі не може постачати свої передові графічні процесори до Китаю відповідно до експортних обмежень Вашингтона, в середовищі інсайдерів і аналітиків галузі з'явилися дані про те, що Huawei націлює новий AI-чіп Ascend 910B як заміну китайським продуктам американської компанії.



Нібито рішення Huawei вже доступне в Китаї через дистриб'юторські канали, і, на думку деяких учасників галузі, воно практично не поступається за обчислювальною потужністю графічним процесорам Nvidia A100. Однак від виробника немає жодної офіційної інформації щодо Huawei Ascend 910B.



Передбачається, що чіп Ascend 910B йде на зміну Ascend 910, який був випущений Huawei в серпні 2019 року, через три місяці після того, як компанію було внесено до чорного списку Міністерства торгівлі США. За словами Ділана Пателя, головного аналітика дослідницької фірми SemiAnalysis, чип може конкурувати з A100 від Nvidia в плані роботи з алгоритмами штучного інтелекту. "Теоретично він [Ascend 910B] трохи потужніший за A100", - сказав Патель, додавши, що чип виготовляється провідним китайським контрактним виробником Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) за 7-нанометровим техпроцесом.



Під час запуску Ascend 910 на китайському ринку компанія Huawei звеличувала цей чип як "найпотужніший у світі процесор штучного інтелекту", виготовлений провідним контрактним виробником чипів Taiwan Semiconductor Manufacturing Co за 7-нм техпроцесом.



Новий AI-чіп Huawei, судячи з усього, з'явився приблизно в той самий час, що і модель смартфона Mate 60 Pro, яка вийшла на ринок у серпні минулого року. Китайський гігант у сфері онлайн-пошуку та AI Baidu замовив 1600 чипів Huawei Ascend 910B того самого місяця, згідно з повідомленням Reuters у листопаді 2023 року з посиланням на джерело.



За два тижні до того, як Reuters опублікувало цей звіт, китайська компанія iFlytek, що займається розробкою штучного інтелекту, запустила свою обчислювальну платформу Feixing One, засновану на чипах Ascend від Huawei. Це означає, що iFlytek Spark 3.0, оновлена модель великої мови (LLM) компанії, могла бути розроблена на чіпах AI.



Минулого місяця в інтерв'ю технологічному виданню Wired глава Nvidia Дженсен Хуанг назвав Huawei "дуже, дуже хорошою компанією". "Вони обмежені технологією обробки напівпровідників, але все одно зможуть створювати дуже великі системи, об'єднуючи безліч таких чипів", - сказав Хуанг.



На тлі підвищеної уваги до генеративного AI торік і посилення санкцій США Huawei та SMIC виділили більше потужностей для чипів AI, згідно зі звітом Reuters минулого місяця.



Один із дистриб'юторів GPU на умовах анонімності сказав, що чип Ascend 910B "доступний для замовлення, але постачання наразі дуже обмежено".



За оцінкою неназваного експерта, сервер, який використовується для навчання штучного інтелекту та оснащений вісьмома картами Ascend 910B, коштує приблизно 1,5 мільйона юанів (208395 доларів США), що приблизно відповідає цінам на сервери A100, які котируються на чорному ринку.



Багато аналітиків і професіоналів галузі неохоче коментують протистояння Nvidia і Huawei, хоча й зазначають, що американський розробник чипів володіє великими можливостями в галузі GPU і виграє від своєї програмної екосистеми CUDA, яка дає змогу розробникам розкрити весь потенціал напівпровідників.



"CUDA - це міцний горішок, Nvidia сама виконала всю цю важку роботу і тепер пожинає плоди", - говорить Браян Колелло, стратег з технологічних акцій Morningstar. "Huawei та її партнерам із програмного забезпечення доведеться створити екосистему, яку можна порівняти [з Nvidia CUDA], коли справа дійде до інструментів для побудови моделей AI".

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365