IBM готовит продажу бизнеса Watson Health

22 февраля 2021 г., 13:05

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Корпорация IBM, по информации из осведомлённых источников, планирует избавиться от подразделения медицинских технологий, Watson Health. Сообщившая об этом газета The Wall Street Journal упоминает, что вопрос обсуждался руководством компании в прошлый четверг, и что окончательное решение о продаже пока не принято.

Также неизвестно, какую цену может выставить IBM, однако источники говорят, что годовой доход, генерируемый Watson Health, составляет порядка 1 млрд долл., и что сейчас подразделение не приносит прибыли.

Watson Health выпускает инструменты аналитики, интеллектуальное ПО и другие продукты для сектора здравоохранения. Одно из популярных предложений, — хранилище данных Health Insights, позволяет организациям (больницам), получать указания по способам повышения эффективности их работы. К более специализированным продуктам Watson Health относятся наборы клинических данных, которые медицинские работники могут использовать в качестве справочных материалов при разработке планов лечения.

В существенной степени портфель решений Watson Health слагается из активов, которые IBM получила в 2016 г. с покупкой Truven Analytics за 2,6 млрд долл. Как предполагают, IBM попытается продать Watson Health за более высокую цену, чтобы вернуть сделанные тогда инвестиции.

NYT сообщает, что на совещании в четверг обсуждались три наиболее вероятных сценария отпочкования Watson Health: продажа частной акционерной компании или «промышленному игроку», а также слияние с зарегистрированной на бирже фирмой-пустышкой (SPAC) с целью быстрого выхода Watson Health на публичные торги как независимой компании.

IBM ранее объявила о планах выделить своё подразделение по предоставлению услуг управляемой инфраструктуры и превратить его в независимую публичную компанию к концу 2021 года. Как и эти планы, отказ от Watson Health, вероятно, является частью широкой инициативы перенацеливания IBM на гибридные облака и ИИ — направления, обещающие более быстрый рост доходов.

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