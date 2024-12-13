Піротехнічні підрозділи ДСНС з початку тижня знешкодили 572 вибухонебезпечних предметів

13 декабря 2024 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучалися356 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 572 вибухонебезпечних предметів з них 1 авіаційна бомба, обстежено територію площею 208,96 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 38 тис. 380, Херсонщині – 18 тис.429, Донеччині – 15 тис. 978, Київщині – 11 тис. 851, Миколаївщині – 10 тис. 039, Чернігівщині – 7 тис. 240, Сумщині – 4 тис. 832.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 548 тис. 905 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 966 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 745 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 168 тис. 691 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону - 101.

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