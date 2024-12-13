Прогрес у розробці чипів Huawei презупинився?

13 декабря 2024 г., 9:35

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Bloomberg звертає увагу, що останній флагманський смартфон Huawei працює на чипі, який мало чим відрізняється від того, який рік тому викликав тривогу у Вашингтоні. Це начебто сигналізує про уповільнення технологічного прогресу китайської компанії.

Нещодавно представлений телефон Mate 70 Pro Plus працює на процесорі, побудованому за тією ж технологією 7 нм, що й Mate 60 Pro минулого року, згідно з результатами розбору пристрою дослідниками з TechInsights. Чіп, Kirin 9020, розроблений Huawei і знову виробляється шанхайською компанією SMIC.

Повідомлялося, що Huawei перейде на більш досконалу 5-нм технологію вже цього року, що викликало занепокоєння у США, що спроби обмежити китайську технологічну галузь зазнають невдачі. Сама компанія Huawei не розкриває подробиць своєї технології виробництва чіпів.

«Хоча ранні чутки вказували на використання чіпсета Kirin 9100, виготовленого за 5-нм техпроцесом, в Mate 70 Pro+ замість нього встановлений Kirin 9020, виготовлений SMIC за 7-нм техпроцесом», - зазначає TechInsights у своєму аналізі пристрою.

Це означає, що Huawei все ще приблизно на п'ять років відстає від лідера галузі TSMC, яка вперше випустила 7-нм чіп у 2018 році, а рік поспіль вже другу ітерацію продукту.

Huawei приголомшила технологічну індустрію рік тому, коли представила Mate 60 Pro, що працює на процесорі, набагато більш досконалому, ніж вважали можливим американські чиновники після запровадження суворого експортного контролю.

Однак прагнення Huawei до нових проривів зіткнулося з проблемами. Як повідомило в листопаді агентство Bloomberg News, компанія, що базується в Шеньчжені, навряд чи вийде за межі 7-нм технології принаймні до 2026 року. Партнер SMIC з виробництва мікросхем, якому заборонено купувати найсучасніші системи у ASML Holding, стикається з проблемами низької продуктивності та надійності своєї поточної технології.

TechInsights під час розбору Mate 70 Pro було виявлено, що чип, хоча і виготовлений за тим самим техпроцесом SMIC 7 нм+2, має модифіковану схему, спрямовану на підвищення продуктивності та ефективності. Крім того, корпус процесора на 15% більший, ніж у минулорічної моделі. Тим не менш, поточна технологія виробництва мікросхем Huawei не настільки гарна, як та, що була представлена TSMC п'ять років тому, коли вона вперше застосувала EUV від ASML.

«У порівнянні з процесором 2019 року, розробленим TSMC по 7-нм техпроцесу EUV, він буде повільнішим, споживатиме більше енергії та матиме нижчу продуктивність, - зазначила Олександра Ногера (Alexandra Noguera), схемотехнічний аналітик в TechInsights. - Однак, завдяки редизайну та навчанню, цей чип буде працювати краще, ніж минулорічний».

Huawei і SMIC вважаються найбільшою надією Китаю на розвиток власного виробництва мікросхем, але вони, схоже, ще більше відстануть наступного року, коли TSMC і Samsung Electronics розпочнуть масове виробництво по 2 нм техпроцесу.

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