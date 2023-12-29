Підсумки року через призму трендів, що панували у світі та в Україні

29 декабря 2023 г., 14:43

+11

голос Tweet

Одним із головних трендів 2023 року у сфері хмарних технологій стало стрімке зростання ринку публічних хмар , який за даними IDC порівняно з попереднім роком збільшився майже на 20%.

Ще потужніший тренд — на масове використання інструментів генеративного штучного інтелекту, які на наших очах трансформують багато галузей.

Ці тренди, безумовно, впливають і на український сегмент. Однак локальним компаніям водночас доводилося вирішувати проблему кадрового голоду, шукати можливості зберегти свої матеріальні та цифрові активи, а також залишатися конкурентоспроможними.

Хочу поділитися, як Colobridge вдавалося протягом року підтримувати український бізнес та з якими підсумками ми завершуємо 2023-й через призму трендів, що панували у світі та в Україні.

Тренд 1: загальноукраїнський. Свідомість та людяний підхід

Рік, що уходить, для бізнесу став своєрідним іспитом на патріотизм та дотримання загальнолюдських цінностей. Нині кілька наших співробітників прямо зараз служать у лавах ЗСУ, а ми зобов'язалися фінансово допомагати і їхнім сім'ям, і їхнім підрозділам. Надалі плануємо докласти максимум зусиль, щоб інтегрувати у мирне життя тих, хто повернеться з війни — не лише штатних співробітників, а й тих фахівців, які у майбутньому залучаться до нашої команди.

На початку року ми прагнули створити умови для комфортної та продуктивної роботи. Коли почалися масові атаки на енергетичні об'єкти та багатогодинні відключення, ми придбали в Німеччині зарядні станції та передали їх співробітникам. Декілька місяців орендували окремий будинок з автономним опаленням та генераторами, куди приїжджали, щоб продуктивно працювати у відносно спокійному місці. Водночас ми використовували цю локацію як місце, де можна поспілкуватися наживо і підтримати один одного морально. Звичайно, були моменти, коли опускалися руки, а хтось просто вигоряв — тоді ми перерозподіляли навантаження всередині команди, щоб дати можливість відпочити та відновити сили.

Поки деякі українські компанії «заморозили» зарплати, скоротили штат чи прибрали премії, ми зробили все навпаки — зберегли й команду, й фінансову мотивацію. Вважаю це одним із факторів, що допоміг не просто залишитися в на ринку, а й покращити показники — за підсумками року у нас з'явилися нові клієнти, додався ще один кластер до публічної хмари (це +35% до обчислювальних ресурсів), зросли обсяги придбаного для клієнтів обладнання.

Тренд 2: світовий. Штучний інтелект

Усього за один рік інструменти штучного інтелекту змінили звичні бізнес-процеси. Шалено зросла кількість AI- стартапів, а ринок AI-послуг, що охоплює готові платформи та технології (ML, LLC, Deep Learning, Computer Vision), вже оцінюється більш ніж у $150 млрд. До 2030 року він, за прогнозами MarketsandMarkets, щорічно зростатиме на 36,8%.

Ми не залишилися осторонь революції, яку на наших очах робить штучний інтелект. Так на платформі Colobridge з'явилася нова лінійка продуктів, основним з яких є AI Engine as a Serviсe. Це готове рішення для аналізу даних у режимі реального часу, що не потребує залучення команди чи специфічних технічних навичок. Запропоновані нами АІ-інструменти допомагають бізнесу приймати зважені рішення на основі аналітики даних і вибудовувати ефективну комунікацію з клієнтами.

Першими ми запропонували AI-рішення європейським клієнтам, а наприкінці року зробили доступними українському бізнесу. У 2024 році плануємо масштабувати цей напрямок, яким вже займається нова команда.

Тренд 3: глобальний та загальноукраїнський. Збереження цифрових активів

Разом з публічними хмарами швидко зростає ринок BaaS, «резервного копіювання як послуги». За даними Industry Research, його середньорічний темп зростання до 2030 року становитиме не менше 68%. Основним драйвером в цьому випадку стало усвідомлення бізнесом цінності цифрових активів. Резервні копії, які зберігаються в надійному місці, мінімізують ймовірність втрати даних і простою компанії. Але оптимальним сервісом під ці завдання я все ж таки вважаю DRaaS, що дозволяє швидко відновитися в хмарі у провайдера. Для цього крім бекапів будуть потрібні зарезервовані віртуальні потужності.

Хоча українські компанії стали більш відповідально підходити до резервування даних, у 2023 році зовсім не цей фактор змушував їх шукати для бекапів надійне та безпечне місце. Локальні серверні, великі українські дата-центри — усі вони однаково ризикували (і продовжують ризикувати) бути пошкодженими чи знищеними внаслідок ракетної атаки або з інших причин, пов'язаних із війною.

Саме тому за рік значно зросла кількість запитів на оренду віртуального сховища саме під бекапи, а також на перенесення частини або всієї IT-інфраструктури на платформу Colobridge, яка розгорнута на базі двох незалежних ДЦ у Німеччині.

Певною мірою ситуація була продиктована недоліком технічних фахівців у самих компаніях. І тут ми знову регулярно надавали допомогу: з проєктуванням IT-систем, міграцією даних та подальшим адмініструванням. Завдяки системному підходу кількість проєктів, де ми були не лише провайдером та постачальником хмарних рішень, а й командою, що реалізовувала міграцію, зросла в геометричній прогресії. І хоча до кінця 2023-го таких завдань поменшало, ми вийшли на якісно новий рівень.

Підсумки

Як і у багатьох інших компаній, на початку року у нас не було чіткого розуміння, яким буде 2023-й. Зараз я розумію, що нам вдалося реалізувати досить оптимістичний сценарій: розширити клієнтську базу, запустити новий напрямок, надавати більше консалтингових послуг. Крім того, ми зберегли команду та знаходимо ресурси підтримувати наших співробітників і тут, у тилу, і на фронті. Ми навчилися швидше та якісніше реагувати на зміни, які відбуваються в нашій галузі та в політичному житті країни, а також переконалися у великій цінності відкритості у комунікаціях зі співробітниками та клієнтами.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків