Первая квантовая сеть для блокчейна

3 марта 2022 г., 22:15

0

Tweet

Toshiba и сетевой гигант Ciena продемонстрировали первое квантовое распределение ключей (QKD) для блокчейна в городских сетях.

Доказательство концепции может поддерживать скорость 800 Гбит/с для критически важных приложений в реальных условиях окружающей среды и обеспечивать квантово-защищенные соединения.

Исследовательская группа продемонстрировала способность недавно разработанной сети QKD мгновенно обнаруживать и защищаться от перехватчиков. Она также изучила влияние реальных факторов окружающей среды на качество квантового канала и использовала оптический канал с защитой QKD для развертывания и защиты Liink J.P. Morgan, одноранговой блокчейн-сети производственного уровня. Это первая демонстрация QKD для защиты приложения блокчейна.

Работа в Future Lab JPMorgan Chase для прикладных исследований и инженерии (FLARE) и глобальной сетевой инфраструктуры впервые мультиплексировала канал QKD на том же волокне, что и оптические каналы 800 Гбит/с, и использовалась для предоставления ключей для шифрования потока данных.

Сосуществование квантового канала с двумя каналами 800 Гбит/с и восемью каналами 100 Гбит/с было продемонстрировано на 70-километровом волокне с ключевой скоростью, достаточной для поддержки до 258 зашифрованных каналов AES-256 при частоте обновления ключа 1 ключ/сек. Работа QKD и десяти широкополосных каналов была продемонстрирована на расстояниях до 100 км.

Для подтверждения концепции сетевой инфраструктуры использовалась мультиплексная система QKD от Toshiba, изготовленная Toshiba Europe на их базе в Кембридже в Великобритании, и платформа Ciena Waveserver 5, оснащенная шифрованием на оптическом уровне 800 Гбит/с и открытыми API, работающими поверх фотонной системы Ciena 6500. Испытания проводились в лаборатории по моделированию производства оптоволокна JPMorgan Chase в США.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист