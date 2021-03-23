Перетягивание каната за наш с вами счет

23 марта 2021 г., 11:18

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В Верховную Раду подан законопроект об ограничении размера банковской комиссии за эквайринг (обслуживание оплаты картами за товары и услуги). Инициаторами выступили крупные ритейлеры (“Эпицентр”, NOVUS, АТБ и примкнувшие к ним шепиловы). Они считают, что банки обложили всю розницу “налогом” в 2-3% и что от принудительного снижения ставок эквайринга просядут цены – то есть выиграют покупатели.

Фейсбук забурлил после поста Владислава Чечеткина (“Розетка”), ответа Олега Гороховского (monobank), комментариев сторонников и противников, включая депутатов, торговцев, банкиров, экономистов и просто сочувствующих.

Логика торговцев:

Уплачиваемая банкирам комиссия чрезмерна, вымывает оборотные средства торговых сетей и обременяет покупателя

Розничная торговля стала заложником платежных систем

Эквайринг убивает малый бизнес

Есть успешный мировой опыт регуляций (европейский, китайский)

Принятие закона позволит транслировать высвободившиеся деньги на покупателей в виде скидок

Логика банкиров:

Пластиковые карты стали де-факто основным платежным средством, доля наличных денег в розничном обороте снижается, это удобно покупателям и выгодно государству

Развитие банковских приложений стимулирует потребительский спрос, облегчает управление персональными финансами, делает покупки проще и безопаснее.

POS-терминалы и их онлайн-аналоги – суть технические средства обеспечения платежей, они требуют сопровождения

Поощрение потребления через возврат части оплаченных средств на карту (кэшбек) привязано к товарным категориям, а не торговым точкам – то есть, универсально и доступно всем владельцам карт

Банки предлагают беспроцентное краткосрочное кредитование (грейс-период)

Можно покупать в рассрочку (“оплата частями”) - в тех торговых точках, которые подписались под совместную с банком программу

«Успешность» чужого опыта спорна и не переносима механически в другие условия.

Комментаторы назвали драку перетягиванием каната в цепочке ценности. Спор идет о примерно 1% оборота по картам: перейдет он торговцам или останется, как прежде, у банкиров. Почему-то никто не поверил в намерение розницы снизить цены на 1% в случае принятия закона. Банкиры хотя бы рассказывают, на что идут комиссии, которые сети называют поборами.

Теперь мы знаем следующее. Есть банк-эквайер. Он устанавливает терминал в торговой точке, принимает платежи и перечисляет деньги продавцу за вычетом комиссии. Размер комиссии определяется договором продавца с банком и обычно составляет 2-3% от суммы покупки. Себе эквайер оставляет около 40% от комиссии. Примерно 60% комиссии (интерчендж) достается банку, выпустившему карту, эмитенту. Оба банка скидываются по 0.5% платежной системе (VISA, Mastercard, “Простiр”).

Банк-эквайер несет затраты на терминалы и их сопровождение. Банк-эмитент раздает пластик (по массовым картам бесплатно) и мотивирует им пользоваться: удобным банковским приложением, кредитными каникулами, кэшбеками по отдельным категориям товаров и услуг, вовлеченностью служб поддержки.



Про торговую наценку сетей мы не знаем ничего. Да нам и не надо. Мы покупаем там, где удобнее (дешевле, быстрее, душевнее). Расчеты картами входят в число основных удобств. Хотели бы мы платить меньше? Конечно же, да. Может ли нас мотивировать 1% скидки? Скорее всего, нет. Как мы узнаем, сеть дала скидку или оставила отжатые у банкиров деньги себе? Никак.



Торговые сети, на которые приходится львиная доля оборота по всем товарным категориям, сокрушаются по поводу бремени дорогого эквайринга для малого бизнеса. Разумеется, малому бизнесу трудно. Но он по определению не может конкурировать с сетями по основным товарным группам – у тех заведомо больше скидки от дистрибуторов, лучше условия от банков и длиннее кредитные линии. Обвинять банкиров в том, что малый бизнес неконкурентен по их вине - это лицемерие.



Малый бизнес ищет себя в сервисной деятельности, адаптивности и клиент-ориентированности. Так во всем мире. В странах с развитой банковской инфраструктурой полно торговых точек, где с тебя за карточный платеж возьмут дополнительные проценты. Или попросят рассчитаться наличными. В Германии при 0.5% комиссии за эквайринг доля наличных расчетов в рознице по-прежнему составляет порядка 80%. Что-то не сложилось со стимулированием безнала в локомотиве европейской экономики.



Что нас ждет в случае принятия закона? Банкиры утрутся и затянут пояса. Свернут льготное кредитование. Сократят службы поддержки. Отзовут терминалы из отдаленных точек: нет покупательского спроса - нет окупаемости. Сократят эмиссию пластика, опять придется носить наличные деньги. А что торговцы? Сети никому не обязаны отчитываться о ценах. Все останется как есть. А что народные депутаты? Они отчитаются о принятых во благо народа простых решениях.

Мы все присутствуем при расцвете левых экономических идей. “С того света, как химеры, палачи-пенсионеры одобрительно кивают им, задорным и курносым”.

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