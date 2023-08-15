«Передай іншому»: як віддалене адміністрування IT-інфраструктури допомагає економити

15 августа 2023 г., 17:03

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Щонайменше п’ять технічних фахівців знадобиться вам, щоб реалізувати підтримку IT-інфраструктури в режимі 24/7. Те, що дуже дорого навіть для великого бізнесу, для СМБ-сегменту — взагалі може бути захмарним. Але як бути, якщо IT-сервіси повинні працювати безперервно, а зайвих ресурсів для цього немає і не передбачається?

Розберемося з причинами та можливими рішеннями, які можуть підійти тим компаніям, які зіткнулися з такою проблемою.

Звичний ритм роботи компаній «зламала» війна

Обмежені фінанси та кадровий голод - дві глобальні проблеми, з якими український бізнес зіткнувся з початку повномасштабного вторгнення. Якщо економити компанії намагалися навіть у довоєнний час, то нестача кадрів лише посилила ситуацію. Причини зрозумілі: багато чоловіків молодого та середнього віку вже стали на захист країни або ось-ось це зроблять.

До чого це призвело:

складно найняти тямущого IT-фахівця з хорошим набором soft skills — вибір дуже обмежений плюс багато хто воліє працювати онлайн, що підходить далеко не всім компаніям;

штатний фахівець може опинитися на війні, навіть не встигнувши передати справи та провести первинне навчання іншого, щойно найнятого співробітника;

сильно обмежена пропозиція аутсорсерів, які раніше могли допомогти за першим покликом: вони зіштовхнулися з тими самими проблемами, що й решта бізнесу.

Крім того, війна демотивує, заважає концентруватися на завданнях та банально висипатися через постійні повітряні тривоги. А втрата пильності призводить до помилок, які можуть порушити нормальну роботу бізнес-процесів (так-так, це той самий людський фактор).

У ситуації, що склалася, практично немає ідеального рішення, якщо ваша IT-інфраструктура розміщується локально. Але якщо зробити лише один крок - перенести її в дата-центр провайдера - з’являється одна неочевидна можливість: можна делегувати йому всю або абсолютну більшість завдань з адміністрування. Нижче розглянемо переваги такого рішення на прикладі того, що пропонує компанія Colobridge

Чому адміністрування можна і потрібно делегувати

Причина 1. Найважливіше це, звичайно, пряма економія на персоналі. Навіть два технічні фахівці, які будуть займатися підтримкою вашої IT-інфраструктури, будуть коштувати дорожче стандартного набору послуг провайдера в середньому за ціною тарифу.

Провайдери надають широкий спектр послуги з адміністрування та підтримки в рамках обраного пакета, а необхідну кількість людино-годин можна вибрати індивідуально.

Причина 2. Ви можете бути впевнені, що у будь-який час доби у разі збою або навіть у випадку підозри на проблему ви легко отримаєте доступ до співробітника першої лінії підтримки 24/7. За потреби він передасть заявку далі, до вузького фахівця, для вирішення вашого завдання.

Так мультимовна підтримка Colobridge (зокрема українською) доступна в режимі 24/7 365 днів на рік, без вихідних та святкових днів. Середній час відповіді фахівця не перевищує 15 хвилин, а користувачі оцінюють якість підтримки на 4,9 бала із 5,0. Щоб якнайшвидше вирішити технічне питання, створюйте заявку в особистому кабінеті, а для інших використовуйте на вибір телефон, електронну пошту, Telegram, Facebook Messenger або онлайн-чат.

Причина 3. Необхідність наймати співробітників, виділяти їм робоче місце та техніку, нараховувати заробітну плату, будувати графіки виходів — тепер це обов’язки не ваші, а провайдера. Крім того, у вас не виникне проблем із тим, що співробітник не з’явився на роботі з будь-якої причини. Підписуючи угоду, ви отримуєте гарантії, що зафіксовані у договорі послуги будуть надані у повному обсязі.

У надійних операторів діє прозоре ціноутворення. Вам допоможуть підібрати тариф відповідно до доступного бюджету, частоти та обсягів завдань, які необхідно виконувати.

Причина 4. Під різні завдання необхідні фахівці з різними, інколи ж досить рідкісними компетенціями. Зібрати такі кадри в одній компанії — не просто дороге, а й не завжди реалізоване завдання. Делегуючи адміністрування своєму провайдеру, ви можете розраховувати на те, що він має об’ємну IT-експертизу та релевантний досвід реалізації схожих проєктів.

З 2010 року в Colobridge реалізували понад 1000 IT-проєктів різної спрямованості та мають великий досвід адміністрування та супроводу IT-інфраструктур будь-яких розмірів та рівня складності: від невеликих інтернет-магазинів до приватних хмар корпоративного рівня. Наші фахівці досконало володіють сучасними технологіями, добре знайомі з більшістю програмних та апаратних рішень різних вендорів. Бонус: ми працюємо ефективно без прив’язки до поточної ситуації в Україні, оскільки проживаємо у Німеччині, Польщі, Ізраїлі, Іспанії та можемо безперешкодно виконувати свої обов’язки.

Причина 5. І, нарешті, у вас буквально розв’язуються руки: тепер замість того, щоб займатися рутиною, IT-відділ зможе вирішувати бізнес-завдання, які допоможуть залучити нових клієнтів і збільшити прибуток.

Наприклад мережа кінотеатрів Multiplex перенесла частину своїх IT-сервісів на платформу Colobridge та направила потенціал IT-відділу на розробку першого в Україні додатка для купівлі квитків зі смартфона з платіжною їх через ApplePay та GooglePay та можливістю зберігання в Apple Wallet і Google Wallet відповідно.

Якщо ваша IT-інфраструктура розміщується локально або на потужностях іншого провайдера, важливо організувати міграцію в хмару у комфортний час, коли кількість запитів до неї буде мінімальною. Крім того, критично аргументовано підібрати оптимальне рішення під ваші бізнес-завдання та вимоги безпеки, врахувати переваги у виборі вендорів програмного та апаратного забезпечення. Наприклад, в межах платформи Colobridge ви можете довільно поєднувати будь-які доступні продукти: від оренди серверів чи розміщення обладнання в наших дата-центрах до aaS-продуктів та додаткових інструментів забезпечення відмово- та катастрофостійкості (BaaS, DRaaS).

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