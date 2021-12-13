Пандемия стимулирует перемещение корпоративных нагрузок в коммерческие ЦОД

13 декабря 2021 г., 14:45

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Компания ABB совместно с порталом Data Center Dynamics (DCD) провела исследование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), согласно которому к 2025 г. значительная часть корпоративных нагрузок переместится с собственных площадок в коммерческие ЦОД. По мнению респондентов, пандемия Covid-19 приведет предприятия к переходу в облако (77%) и большей зависимости от управляемым услуг (69%). При этом наиболее вероятной стратегией будет сочетание ускоренного развития гибридных ИТ и колокации (хостинг серверов в ЦОДе провайдера).

Большинство (69%) опрошенных полагают, что доля корпоративных нагрузок, размещаемых в облаках и коммерческих ЦОДах, увеличится с 50 до 75%. Еще четверть респондентов считают, что сохранится нынешнее соотношение 50:50. Такие результаты указывают на растущую зависимость ИТ-инфраструктуры от гибридных ИТ, где для разных рабочих нагрузок используются разные варианты развертывания.

Причиной данного сдвига исследователи называют сложности создания новых корпоративных ЦОД для развертывания локальных вычислительных мощностей. Отмечается также усиливающаяся нехватка квалифицированных кадров, снижающая способность компаний создавать и эксплуатировать новые локальные корпоративные ЦОД. Определенную роль сыграло замедление проектов строительства ЦОД из-за сбоев в цепочках поставок.

Проблема нехватки кадров в АТР отражает тенденции, наблюдаемые и в Европе, где 42% операторов ЦОД говорят о нехватке квалифицированной рабочей силы для удовлетворения растущих потребностей бизнеса. Представители свыше 80% европейских компаний заявляют, что на их бизнес уже повлияла нехватка специалистов. Причем семь из десяти респондентов утверждают, что пандемия лишь усугубила нехватку квалифицированных кадров в отрасли.

Между тем около 60% опрошенных ABB респондентов заявили, что в последний год темпы строительства ЦОДов в АТР в той или иной степени позволяли угнаться за спросом для удовлетворения потребностей в вычислительных мощностях, стимулируемых пандемией. Более 40% придерживаются обратного мнения.

Доля опрошенных, считающих что пандемия мало влияет на строительство ЦОДов, снизилась с 27% год назад до 19% в настоящее время. Положительным моментом является то, что доля тех, кто считает последствия пандемии очень серьезными, упала с 17 до 2%. Это свидетельствует об адаптации методов строительства (использование современных технологий управления, повышение устойчивости цепочки поставок и т.д.). Тем не менее, свыше 78% опрошенных, так или иначе, ощущают влияние пандемии Covid-19.

Более 77% опрошенных считают, что принципы устойчивого развития сейчас стали еще важнее, чем до пандемии. Это отражает ситуацию повышенного спроса, некоторых возможных ограничений или задержек в решении эксплуатационных проблем, а также внимание общественности к «выходу из строя» ЦОДов. Так, 59% полагают, что значение устойчивости в результате пандемии Covid-19 не изменилось, а 22% говорят, что устойчивость стала менее важной для их организации.

Респонденты придерживаются мнения, что трансформация бизнеса в АТР требует создания гипермасштабируемых ЦОД. Большинство полагает также, что ЦОДы являются устойчивой к рецессии отраслью и что будущее инфраструктуры ЦОД определяется ПО.

Большинство участников опроса считают, что затраты на строительство ЦОДов (в долл./МВт) останутся прежними в течение следующих трех лет (44%), либо изменятся незначительно. Меньшинство (11%) считает, что расходы значительно возрастут.

Ключевыми факторами воздействия с точки зрения затрат на строительство ЦОДа считаются наличие профессиональных навыков (45%), стоимость земли (41%), региональные налоговые льготы (34%) и использование строительства за пределами площадки (30%). В то время как наличие навыков возглавляет список, затраты на рабочую силу играют гораздо меньшую роль. Это говорит о высокой стоимости поиска и удержания нужных кадров.

Как владельцы и операторы ЦОДов преодолевают перебои в цепочках поставок, связанных с возведением новых технических площадок и поддержанием работоспособности существующих? Большинство опрошенных заявляют, что пока не наблюдали критических проблем, хотя перебои уже имеют место. Часто речь идет о небольших компонентах, нехватка которых способна замедлить процесс ввода в эксплуатацию целого ЦОД. Увеличились сроки ожидания заказов в рамках собственных цепочек поставок. Некоторые уже предполагали расширение бизнеса в ответ на возможный рост спроса и справляются с этим благодаря заключенным ранее контрактам.

Исследование указывает на несколько важных тенденций. Предприятия перестают полагаться исключительно на локальную среду. Ускоряется миграция в облако и использование управляемых услуг, продолжают активно развиваться существующие тенденции в направлении колокации и гибридных ИТ. Гипермасштабируемые услуги являются ключевой частью этого процесса. Заказчики/арендаторы рассматриваются как ключевой фактор в улучшении практики построения ЦОДов. В мире, вынужденном работать в сети, растет ответственность за поддержание услуг ЦОДа на должном уровне.

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