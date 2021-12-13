Huawei начала продажи ноутбука MateBook 14s по цене от 39000 грн

13 декабря 2021 г., 14:22

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Подразделение Huawei Consumer Business Group в Украине объявило о начале приема предварительных заказов на 14,2-дюймовый ноутбук Huawei MateBook 14s.



Среди отличительных особенностей Huawei MateBook 14s стоит отметить тонкий корпус с заостренными краями. Лэптоп получил 2.5K-дисплей Huawei FullView с разрешением 2520x1680 с соотношением сторон 3:2. Ноутбук построен на базе нового процессора Intel Core 11-го поколения. Качество звука значительно улучшено благодаря поддержке Huawei Sound и аудиосистеме с двумя высокочастотными и двумя низкочастотными динамиками.



В Huawei MateBook 14s используется встроенная графика Intel Iris Xᵉ. Режим повышенной производительности можно активировать, нажав комбинацию клавиш Fn+P, что позволяет достичь TDP процессора 45 Вт. В новинке установлен накопитель 1 ТБ NVMe PCle SSD. Система вентиляторов Huawei Shark fin была усовершенствована для обеспечения более эффективного и тихого охлаждения.



В Huawei MateBook 14s имеется аккумулятор емкостью 60 Вт*ч. Отмечается, что в сочетании с карманным адаптером питания 90 Вт ноутбук может работать до 3 часов после 15-минутной зарядки. Адаптер питания также поддерживает Huawei SuperCharge для некоторых смартфонов и планшетов Huawei.



Технология Huawei Sound, которая дебютирует с Huawei MateBook 14s, включает комплект из четырех динамиков: двух высокочастотных и двух низкочастотных. Акустические системы поддерживают алгоритмы воспроизведения звукового поля Huawei для создания звука с эффектом погружения.



Четыре микрофона, расположенные по краям, обеспечивают улавливание звука на расстоянии до 5 метров. Технология шумоподавления на основе искусственного интеллекта обеспечивает чистую звукопередачу. Huawei MateBook 14s оснащен технологией Personal Voice Enhancement, которая устраняет окружающий шум, улавливая голос пользователя, чтобы его можно было хорошо слышать во время звонков или онлайн-встреч.



Клавиатура с ходом клавиш в 1,5 мм и фирменным дизайном Soft-Landing от Huawei дает тактильную обратную связь.



Отметим также наличие кнопки питания со встроенным сканером отпечатков пальца, поддержку в новинке функции распознавания лиц и беспроводного адаптера Wi-Fi 6.



Ноутбук Huawei MateBook 14s доступен в Украине в сером (Space Gray) цвете. В его конструкции используется металлическое покрытие, а его вес составляет 1,43 кг.



Новинка оснащена фирменным FullView-дисплеем с четырьмя узкими рамками, что обеспечило соотношение экрана к корпусу в 90%. Для экрана ноутбука заявлено 100% охвата цветовой гаммы sRGB. Сенсорное управление распознает до 10 одновременных прикосновени.



Дисплей Huawei MateBook 14s поддерживает частоту обновления 90 Гц для плавного воспроизведения контента. При нажатии клавиш Fn и R одновременно он переключается между 60 Гц для сбережения энергии и 90 Гц для воспроизведения качественного изображения. Также новый ноутбук обеспечивает комфорт для глаз благодаря сертификации фильтрации синего света TÜV Rheinland Low Blue Light (аппаратное решение) и подавлению мерцания Flicker Free. Это помогает снизить усталость глаз и обеспечивает удобство длительной работы за монитором. Ноутбук оснащен датчиком света, воспринимающим изменение окружающего освещения и применяющим интеллектуальную регулировку яркости в соответствии с условиями.



Новый ноутбук дает возможность подключить к нему флагманский смартфон в один клик и проецировать мобильный интерфейс на экран Huawei MateBook 14s. Чтобы раскрыть творческий потенциал на полную, к ноутбуку можно подсоединить планшет и использовать его как цифровое полотно. Huawei MateBook 14s также можно использовать с беспроводными наушниками.



Рекомендованная цена новинки - 39000 грн.

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