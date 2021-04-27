Открытие позволит распространить методы твистроники на объёмные системы

27 апреля 2021 г., 12:55

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SMART (Singapore-MIT Alliance for Research and Technology) — исследовательский альянс Массачусетского технологического института (MIT) и Национального университета Сингапура (NUS), сообщил об открытии нового метода управления световым излучением материалов с перспективами применения в медицине, солнечной энергетике, квантовой информатике и в умных автомобилях.

В статье, недавно опубликованной в журнале Nano Letters, команда SMART представляет меняющий парадигму подход для настройки оптических свойств материалов путем изменения угла поворота между уложенными друг на друга плёнками при комнатной температуре с образованием, так называемых, муаровых супер-решёток.

«Существующие методы сводятся к трудоёмкому наложению тонких отдельных монослоёв, но наше открытие применимо и к толстым плёнкам, что делает процесс открытия материалов намного более эффективным», — сообщила один из авторов статьи, профессор Сильвия Градечак (Silvija Gradecak) из отдела материаловедения и инженерии NUS.



«Те же явления, которые приводят к образованию муаровых супер-решеток в двумерных системах, могут быть использованы для настройки оптических свойств трехмерного объёмного гексагонального нитрида бора (hBN) даже при комнатной температуре, — сказал доктор материаловедения Хэ Ён Ли (Hae Yeon Lee) из MIT. — Мы обнаружили, что интенсивность и цвет наложенных друг на друга толстых пленёк hBN можно непрерывно регулировать, изменяя относительные углы поворота, при этом интенсивность увеличивается более чем в 40 раз».

Результаты этой работы могут иметь фундаментальное значение для создания физических основ дисциплины «твистроники», которая изучает то, как изменение угла между слоями двумерных материалов может влиять на их коллективные электрические свойства.

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