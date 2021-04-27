Acer представила защищенный планшет Enduro Urban T1

27 апреля 2021 г., 12:15

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Компания Acer анонсировала ENDURO Urban T1 (EUT110), 10-дюймовый планшет с повышенной защищенностью, созданный для любителей путешествий. Притом, что новинка весит 595 г, а ее толщина — 9,8 мм. она успешно прошла сертификацию на соответствие классу защиты от пыли и воды IP535 и испытания по стандарту MIL-STD 810H4. Благодаря корпусу из амортизирующих материалов, защитным накладкам, которые размещены на углах, а также водонепроницаемым входным / выходным портам, динамикам и кнопкам планшет уверенно преодолевает многие вызовы, которые могут возникнуть перед ним в повседневной жизни.

Устройство оснащено 10-точечным сенсорным дисплеем с разрешением 1920×1200 и максимальной яркостью 450 нит, что позволяет пользоваться даже на ярком солнечном свете. Защитное стекло Antimicrobial Corning Gorilla Glass1 имеет покрытие, содержащее ионы серебра, которые защищают экран и помогают поддерживать его в чистоте. Устройство оснащено двухдиапазонным модулем Wi-Fi и двумя камерами (разрешение фронтальной составляет 2 Мп, а основной — 5 Мп). Конфигурация включает четырехъядерный процессор, ОС Android 10 (версия Go) и аккумулятор, с заявленной возможностью обеспечивать работу в автономном режиме до 8 часов.

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