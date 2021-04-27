За период пандемии каждый пятый работник стал причислять себя к числу экспертов цифровых технологий

27 апреля 2021 г., 13:35

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По результатам опроса Gartner более 10 тыс. сотрудников с полной занятостью из американских, европейских и азиатских компаний со штатом сто человек и выше, аналитики пришли к выводу, что в настоящее время почти каждый пятый сотрудник (18%) причисляет себя к числу экспертов в области цифровых технологий, а свыше половины называют себя опытными специалистами.

Работники сумели использовать кризис и локдаун для того, чтобы за несколько месяцев улучшить собственные навыки владения широким спектром цифровых технологий. Как результат, сегодняшнее рабочее место существенно отличается от рабочего места образца 2019 г. и CIO должны учитывать это в своей работе.

Среди прочих, выявленных исследованием тенденций — смена предпочтений в части рабочих инструментов. В 2020 г. работники стали все чаще полагаться на портативные устройства. Время, проведенное за ноутбуками, смартфонами и планшетами увеличилось на 11%, тогда как за настольными компьютерами — снизилось на 8%.

Более половины респондентов сообщило, что в работе активно используют приложения и web-сервисы, которые были найдены ими лично в период вынужденной удаленной работы и впоследствии разрешенные к применению работодателем. Не менее 55% работников время от времени использует в работе свои личные устройства.

Ключевым остается вопрос влияния удаленной работы на производительность. Не менее 36% опрошенных удаленных работников сообщили о повышении производительности, тогда как 35% особых изменений не заметили. Главным фактором повышения производительности называлась гибкость рабочего времени — с этим согласились 43% опрошенных. В то же время, четверть респондентов пожаловались на снижение производительности, что связали с проблемами в части вынужденного освоения новых технологий. Фактически, 69% участников исследования позитивно восприняли возможность выбора любого места для работы, а 64% позитивно оценили добавление в график работы дополнительной гибкости.

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