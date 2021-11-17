Oracle Exadata Cloud@Customer уже в Украине

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Компания Oracle анонсировала доступность на украинском рынке нового решения Exadata [email protected], которое обеспечивает безопасное размещение и обработку клиентских данных в регионе заказчика. Это позволяет компаниям выполнять требования к размещению данных на территории Украины и пользоваться всеми преимуществами публичной облачной инфраструктуры Oracle, включая Data Flow, Data Science, Data Catalog, Digital Assistant and Data Integration

Это важное событие, поскольку в Украине действуют строгие правила по размещению персональных данных. Совместно с партнерами, в том числе ERC и MUK Group, Oracle работает над тем, чтобы заказчики могли полностью выполнять эти регуляторные требования и безопасно хранить конфиденциальные данные на территории страны. Благодаря этому заказчики сохраняют полный контроль над процессом внедрения инноваций и ускорением перехода на облачные решения.

«Уникальность Exadata [email protected] состоит в комбинировании гибкого облачного подхода с одной стороны, и с другой - в удовлетворении требованиям законодательства в отношении хранения и обработки данных и скорости доступа к ним. Это решение позволяет оптимизировать как затраты на приобретение, так и операционную составляющую и при этом соблюсти требования со всех сторон – как законодательные, так и технические», заявил Сергей Янчишин, Региональный директор Oracle в Украине.

Сергей Янчишин

На текущий момент это уже вторая реализация сервиса Exadata [email protected] – сначала данный сервис был реализован на инфраструктуре Oracle Public Cloud (Gen-1), в дальнейшем в ходе эволюции Oracle Public Cloud в Oracle Cloud Infrastructure (OCI Gen-2) решение было обновлено и внедрено в облако с учетом всех новых подходов во второй генерации облака.

«Второе поколение Oracle Cloud учитывает все ошибки и проблемы классического подхода построения облачных решений – мы полностью переосмыслили принцип построения облачных датацентров, принцип ценообразования для сервисов, подходы к обеспечению безопасности данных в облачных системах, а также к обеспечению гарантированных показателей производительности, доступности и управляемости сервисов в облаке», отметил Артем Малинко, старший менеджер по продажам Oracle Tech Cloud.

По мнению Андрея Яценко, коммерческого директора группы компаний МУК, [email protected] позволяет реализовать ключевые преимущества облачных технологий, такие как: эластичность, отказоустойчивость, арендная модель использования оборудования и ПО, полный контроль и обслуживание как оборудования, так и связанного с ним ПО облачным сервис-провайдером. При этом полностью нивелируются такие недостатки облачных технологий как: хранение данных за пределами страны заказчика (часто запрещено законодательно для многих типов данных), проблемы с каналами связи (нестабильность соединения, задержки, недостаточная пропускная способность). Кроме того, [email protected] позволяет использовать автономные облачные сервисы Oracle в ЦОД заказчика, что позволяет заказчику получить самые современные технологии Oracle за минимальную стоимость, а также обеспечить непрерывность бизнес-процессов заказчика с максимальной производительностью.

«Исходя из опыта нашей компании, поставляющей инженерные системы Oracle Exadata, мы видим заинтересованность украинских заказчиков из финансового и государственного сектора как в более производительных системах, так и в использовании облачных технологий. Компания ERC обладает необходимыми квалификациями и может предоставить бизнес-партнерам предпродажную, маркетинговую и консультационную поддержку на каждом этапе: от знакомства с решением Exadata [email protected] до его ввода в эксплуатацию»

Евгений Прибатень, директор департамента интеграционных решений ERC

«Пользователи Exadata [email protected] смогут ощутимо увеличить мощность вычислений, при этом экономить на сокращении капитальных затрат (пропадет необходимость следить за актуальностью, обслуживанием, ремонтом и обновлением оборудования), а также на операционных затратах, уменьшая количество технического персонала, который будет привлечен пользователем для обслуживания и настройки [email protected] Тем более, что плата за сервисы будет начисляться по мере их использования, благодаря модели ценообразования «pay-per-use». Кроме этого, клиенты получают доступ и возможности использовать последние технологические решения компании Oracle, в частности, Автономную Базу Данных, которая доступна к заказу и использованию только в публичном облаке Oracle и на Exadata [email protected]», подчеркнул Евгений Прибатень, директор департамента интеграционных решений ERC.

Среди уже традиционных и очевидных преимуществ, связанных с экономией расходов, стоимостью владения, лучшей на рынке производительностью, гибкостью использования и доступа ко всем последним технологиям, Exadata С@C совмещает в себе две лучшие возможности, которые разработаны и предлагаются Oracle – это проверенная временем, надежная инженерная система без необходимости ее покупки и облачный сервис Oracle Exadata Cloud Service, который физически расположен в ЦОДе заказчика. При этом учтена ключевая потребность клиентов, у которых есть строгие требования к данным и месту их хранения, регламентированные законодательством, политиками безопасности и другими обязательными документами, хранение критически важных данных в собственном ЦОДе. «Таким образом, данные хранятся и обрабатываются на территории ЦОДа заказчика, сама система ExadataС@C обслуживается и поддерживается специалистами Oracle, но при этом архитектура системы не позволяет им получить доступ к данным заказчика, что обеспечивает надежную защиту», резюмировал Евгений Прибатень.

Представитель компании ERC также обратил внимание на то, что в первую очередь данное решение ориентировано на тех, кому по законодательству хранение критических данных регламентировано в определенных строгих условиях и физических границах, это в основном государственные заказчики и финансово-банковский сектор, здравоохранение, энергетика. В том числе это заказчики, которые не готовы сегодня инвестировать существенные средства в покупку или обновление вычислительных мощностей, но уже столкнулись с необходимостью масштабирования и потребностью увеличения мощностей своего ЦОДа при этом сохраняя полный контроль и управление своей СУБД.

«Группа компаний МУК вместе со своими партнерами предлагает Oracle [email protected] заказчикам, использующим как облачную, так и гибридную инфраструктуру. Кроме того, компетенция специалистов МУК по облачным технологиям позволяет оказывать квалифицированную поддержку, предоставляя дополнительные сервисы, такие как миграция данных, резервное копирование, разработка архитектурных решений и другие. Также стоит отметить, что на базе Учебного Центра МУК открыт Oracle Cloud Center of Excellence (ССоЕ), основной целью которого является развитие партнеров в сфере облачных технологий и сервисов»

Андрей Яценко, коммерческий директор группы компаний МУК

«Как эксперт в облачных технологиях, группа компаний МУК считает, что [email protected] будет интересен всем заказчикам, которые хранят и обрабатывают большие объемы данных, обрабатывают большое количество транзакций, активно используют современные CRM и ERP системы. Фактически, сегодня это все средние и крупные телеком-операторы, средние и крупные банки, финансовый процессинг, ритейл, а также абсолютно все крупные компании/корпорации (Enterprise)», отметил Андрей Яценко.

Сегодня основной тренд – это упрощение операционной деятельности, связанной в первую очередь с жизненным циклом вычислительной архитектуры. С облачным подходом появляется возможность на порядок упростить процессы получения/закупки ресурсов, и в то же время полностью убирает логистическую и учетную составляющую из процесса.

По оценкам Oracle, при использовании нового облачного решения следует ожидать повышение производительности операций ввода-вывода в секунду на 70% и ускорение аналитического сканирования на 87% по сравнению со своим предшественником. Автономная база данных на Exadata [email protected] X9M обещает обеспечить производительность облака баз данных локально таким образом, чтобы конкурировать с другими публичными облаками.

Артем Малинко

Для организаций, которые выполняют рабочие нагрузки Oracle Database в строго регулируемых отраслях - финансово-банковская сфера, страхование и здравоохранение, государственные услуги - переход на поколение Exadata X9M [email protected] с размещением в центре обработки данных заказчика может послужить быстрым и эффективным путем к производительному, безопасному и полностью управляемому облачному сервису баз данных и при этом не выходя за безопасные пределы частной облачной среды и оплатой только за использованные ресурсы.

«Все заказчики, внедрившие Exadata [email protected], отмечают и подтверждают оптимизацию ТСО за счет конвертации затрат на покупку, логистику и поддержку в стандартную процедуру заказа сервиса и отсутствие дополнительных издержек»

Сергей Янчишин, Региональный директор Oracle в Украине

«По нашему наблюдению Exadata X9M [email protected] отвечает всем сегодняшним стремлениям заказчиков к ускорению окупаемости инвестиций, упрощению и унификации ИТ-инфраструктуры, повышая надежность и безопасность и при этом сокращая издержки», заявил Евгений Прибатень.

Компания Oracle предоставляет детальный документ по этапам и срокам внедрения сервиса Exadata [email protected], указывая требования к помещению, где будет находится ExaCC, сети электропитания, сетевой и прочим инфраструктурам. Сертифицированные инженеры партнеров в ходе выполнения проектов оказывают необходимую консультационную поддержку и помощь в составлении технического задания, а также подборе нужной конфигурации Exadata [email protected] От клиента потребуется только завести аккаунт на Oracle Cloud и оформить подтверждение на подключение Oracle Exadata [email protected] Также стоит отметить, что время прохождения этапов напрямую зависит от готовности заказчика и инфраструктуры его ЦОДа. Фактическое время подключения и настройки Exadata [email protected] занимает несколько рабочих дней.

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