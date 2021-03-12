SAP Ariba расширит возможности электронных площадок системы Prozorro

12 марта 2021 г., 14:35

0

Tweet





Компании SAP и «Прозорро» объявили о сотрудничестве, благодаря которому решение SAP Ariba для закупок расширит возможности системы Prozorro. SAP Ariba – комплексный инструмент для повышения эффективности закупок и взаимодействия с поставщиками через бизнес-сеть Ariba Network, которая является крупнейшей в мире глобальной торговой платформой. С помощью этой электронной площадки более 4 млн. поставщиков ежегодно осуществляют торговлю с оборотом более 3 трлн. долл. Бизнес-сеть объединяет большое количество поставщиков и закупщиков в реальном времени и с помощью искусственного интеллекта помогает им принимать правильные решения о покупке.

«Уже почти пять лет система Prozorro помогает сделать государственные закупки более эффективными и открытыми для бизнеса. Сотрудничество с компанией SAP и привлечение глобальной бизнес-сети SAP Ariba Network – еще один важный шаг для развития экосистемы Prozorro. Мы ожидаем не только увеличения количества компаний в системе, это ещё и возможность получить новые международные практики, наработки и экспертизу, которые так важны для дальнейшего улучшения бизнес-климата в Украине», – заявил Василий Задворный, генеральный директор «Прозорро».

Интеграция Prozorro и SAP Ariba снимет «цифровые барьеры» между украинским и глобальным рынком. Украинские компании, которые работают на электронных площадках Prozorro, смогут получить доступ к закупкам компаний из других стран через платформу SAP Ariba. У них появится возможность предложить свою продукцию не только на территории Украины, но и попробовать себя в международной торговле. В этом смысле SAP Ariba очень демократична: правила регистрации и работы едины для пользователей по всему миру.

«Пользуясь сервисами Prozorro заказчики SAP будут полностью соответствовать требованиям украинского законодательства в области регулирования закупок. Кроме того, проведение закупок через цифровые платформы повышают их прозрачность и уменьшают риск нецелевого использования средств. С другой стороны, мы видим большой потенциал в выведении украинских поставщиков на новый уровень зрелости. Открыв для них перспективы международной сети, мы предоставляем им возможность роста и экспорта своей продукции на новые рынки», – прокомментировал Максим Матяш, директор SAP Ukraine.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак