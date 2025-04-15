Корея виділяє майже 5 млн дол. на цифровізацію українського Уряду

15 апреля 2025 г., 12:25

Республіка Корея надасть 4,76 млн дол. на підтримку цифрової трансформації українського Уряду. Угоду про це підписали 14 квітня в Києві представники Програми розвитку ООН (ПРООН) та Корейського агентства з міжнародного співробітництва (KOICA).

Кошти підуть на трирічний проєкт, який триватиме до 2027 року. Його мета – зробити роботу уряду ефективнішою, прозорішою та зручнішою для самих держслужбовців. Реалізовуватимуть ініціативу Мінцифра, ПРООН та Секретаріат Кабміну.

У межах проєкту заплановано два ключові напрями: модернізація цифрових інструментів для управління проєктами в міністерствах, а також створення електронних послуг для держслужбовців; навчання держслужбовців цифрових навичок, щоб вони могли ефективно користуватися новими системами.

Одним з елементів проєкту стане впровадження спеціального сервісу для держслужбовців – Дія.Офіс, який допоможе спростити адміністративні процеси та покращити взаємодію між установами.

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