OpenAI тестує прототип власного інтернет пошуковика

30 июля 2024 г., 17:25

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OpenAI анонсував прототип SearchGPT – пошукову систему, яка працює на базі ChatGPT і при цьому, завдяки партнерству з видавцями, індексує свіжий і перевірений контент. Поки що доступ відкритий обмеженому числу користувачів, іншим пропонується записатися в список очікування. Візуально пошук має симпатичний вигляд.

Власне, я вже неодноразово говорив, що навіть у вигляді ChatGPT можна покрити умовну третину запитів – тобто інформаційні запити, що відповідають на запитання «Що це таке?», «Як це працює?» і т.д. Але є й інші запити – навігаційні «На якому сайті ця інформація?» і транзакційні «Де це купити/ замовити?», – які ставлять зовсім інші вимоги.

Перш за все, це свіжість. Зрозуміло, що відповідати на запитання щодо погоди, приміром, потрібно актуальною інформацією. Будь-який запит, що покривається новинною відповіддю, теж критичний до її свіжості.

Крім того, щоб відправити людину в точне місце в інтернеті за інформацією або транзакцією, потрібно це місце проіндексувати й знати. У великих мовних моделей (LLM) із цим не так добре і не тільки через галюцинації.

Тож прототип буде цікавим, а ось до реального пошуку поки далеко.

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