Одна из крупнейших ОЕМ-компаний Тайваня остановила производство

19 января 2022 г., 9:35

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Как сообщает Nikkei Asia, компания Compal Electronics, один из крупнейших ОЕМ-производителей электроники, приостанавливает выпуск продукции на своем заводе на севере Тайваня на неделю.



Причина остановки - положительный результат на COVID-19 у нескольких сотрудников. Волна варианта коронавируса штамма омикрон распространяется на Тайване.



Второй в мире контрактный производитель ноутбуков заявил, что приостановит производственную деятельность на своем заводе в Пинчжэне в городе Таоюань - одном из ключевых промышленных центров Тайваня.



Компания заявила, что проверила всех своих 1800 сотрудников и поставщиков, недавно посетивших завод. Приостановка производства на неделю повлияет на выручку за весь год менее чем на 0,1%, отметили в компании. Оборот Compal в 2021 году достиг 1,23 триллиона новых тайваньских долларов (44,6 млрд долл.).



«Мы оценим ситуацию и будем использовать наши зарубежные возможности, например, во Вьетнаме, для поддержки необходимого уровня выпуска продукции, если это потребуется», - заявил представитель Compal в интервью Nikkei Asia.



Как отмечается, впервые за несколько месяцев крупный производитель техники на Тайване остановил производство из-за опасений, связанных с COVID.



Таоюань оказался в центре последней волны короновируса. В этом городе находятся штаб-квартиры многих компаний с мировым именем, в том числе ведущего производителя печатных плат Unimicron и крупнейшего в мире контрактного производителя ноутбуков Quanta Computer. Город также находится недалеко от Синьчжу, ключевого центра производства полупроводников в Азии, где расположены предприятия TSMC и UMC.



С понедельника TSMC усилила профилактические меры, в том числе разделила персонал на отдельные команды, чтобы сократить контакты, и приостановила все визиты посторонних в офисы компании.



Compal - ключевой производитель iPad и Apple Watch, смартфонов Google Pixel и смарт-устройства Amazon Echo. Один из основных клиентов завода в Таоюане - компания Dell.



Foxconn, крупнейший в мире контрактный производитель электроники, сообщил Nikkei Asia, что с первой недели января были усилены меры по профилактике COVID-19 на предприятиях в Таоюане, в том числе приостановлены перемещения сотрудников между различными заводами. «Мы также приостановили визиты посторонних посетителей и закрыли спортивные залы на прошлой неделе», - добавил представитель Foxconn.



Компания Quanta Computer со штаб-квартирой в Таоюане, в которой работают тысячи сотрудников, также сообщила Nikkei Asia, что с понедельника усилила меры по профилактике COVID-19, аналогичные тем, которые были приняты, когда прошлым летом Тайвань находился под частичным локдауном - закрытие всех общественных мест, прекращение внешних посещений и проведение всех встреч виртуально.



Согласно последним имеющимся данным Тайваньского центра по контролю за заболеваниями, около 72,3% жителей Тайваня были полностью вакцинированы, а 80,7% населения сделали хотя бы первую прививку по состоянию на 16 января. Почти 7% получили третью дозу в качестве бустерной.



Согласно базе данных индикаторов политических исследований по состоянию на 17 января, Тайвань была одна из наиболее успешных стран в контексте реагирования на пандемию: с начала вспышки в начале 2020 года было зарегистрировано 17 885 случаев заражения вирусом и 851 смертей, при населении в 23,57 млн человек.

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