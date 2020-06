Главная » Статьи «ОBLAKO» переходит на NVMe-серверы под управлением Microsoft Storage Spaces Direct Автор – КО , 20 июня +11

голос Tweet Оператор OBLAKO (cloud.net.ua) последовательно выстраивает облачную среду под приложения заказчиков из малого и среднего бизнеса. С момента запуска десять лет назад услуг аренды виртуальных серверов и SaaS-решений (почты Exchange, Zimbra) основной операционной системой служит Windows Server. Вместе с эволюцией технологического стека Microsoft (а OBLAKO - один из первых SPLA-партнеров компании в Украине) менялся подход к обеспечению целей. Программно-определяемая платформа Microsoft Windows Server 2012 была первым опытом ОС, средствами которой строится программно-определяемая инфраструктура. OBLAKO по сей день эксплуатирует кластеры серверов с разделяемыми хранилищами SAS JBOD (Clustered Shared Volumes, CSV) в дата-центрах в Украине и Германии. По технологии Storage Spaces операционные данные (виртуальные машины клиентов) хранятся на гибридных виртуальных дисках, физической основой для которых служат накопители в JBOD: SSD под горячие данные и кеш записи, емкие HDD - как основной слой хранения. За счет подбора компонентов (серверов, JBOD, дисков) таким универсальным решением можно и сегодня удовлетворить потребности 90% клиентских нагрузок. Шло время, бизнес клиентов рос, менялись нагрузки приложений. Вместо одного виртуального сервера на все случаи жизни («швейцарского ножа») стало удобно иметь несколько: под СУБД, приложения (1С, M.E.Doc, CRM итд.), отдельно под веб-сайт и не-Windows нагрузки. Вся инфраструктура должна обслуживать офисы и подразделения в единой сети предприятий с VPN-туннелями. Кластер с гибридной дисковой подсистемой общего доступа – не самое гибкое решение под интенсивные нагрузки ввода-вывода. Более того, «коммунальное сожительство» виртуальных машин клиентов с высоконагруженными СУБД и соседей попроще создает неудобства тем и другим. Предельные пиковые нагрузки вызывают сбои в работе и укорачивают жизнь оборудованию. Владимир Малежик : «Как любого сервис-провайдера, нас стимулируют заказчики с повышенными запросами к производительности. Непрерывная доступность к данным и приложениям нужна всем нам. Отсюда выбор Storage Spaces Direct - естественного развития операционной среды» Создание комфорта приложениям с повышенными нагрузками ввода-вывода стало новым вызовом. В очередной раз поднялась планка требований к производительности, управляемости и расширяемости сервисной платформы. Следующим шагом стало освоение кластерной технологии Microsoft Storage Spaces Direct (S2D) – разделяемой среды вычислений и хранения на серверах с локальными дисками. Как и прежде, аппаратную часть проектировало серверное ателье Entry. Storage Spaces Direct Гиперконвергентная инфраструктура S2D строится на типовых серверах, средствами ОС, без сторонних хранилищ SAN/NAS, проста в развертывании и настройке. Высокая производительность достигается аппаратными средствами (CPU, NVMe SSD, сетевые адаптеры RDMA) и программными протоколами сетевого обмена SMB Direct. Подключение дополнительных серверов в кластер добавляет ресурсы, повышает устойчивость к отказам и управляемость. Эластичноcть масштабирования S2D особенно привлекательна для сервис-провайдеров - как модель предсказуемого развития без изменения ландшафта. «Много лет мы работаем с кластерами по технологии Microsoft Storage Spaces c разделяемыми JBOD на SSD/HDD и у нас есть возможность сравнивать. Как любого сервис-провайдера, нас стимулируют заказчики с повышенными запросами к производительности. Непрерывная доступность к данным и приложениям нужна всем нам. Отсюда выбор Storage Spaces Direct - естественного развития операционной среды. Благодаря Entry мы построили экономичную реализацию кластера S2D на односокетных платформах AMD EPYC, с хранением на NVMe SSD. Думаю, первые в Украине», отметил Владимир Малежик, CTO OBLAKO. Выбор серверов На каких серверах строить кластеры S2D, зависит от характера нагрузок и объемов хранения. Максимальную производительность ввода/вывода с предсказуемо низкими задержками дает хранение all-NVMe: SSD c быстрым откликом и большим ресурсом перезаписи (Cache) принимают на себя поток операций произвольного доступа, с последующим переносом данных на основной слой хранения (Capacity) - тоже NVMe SSD, но емкие, с меньшим ресурсом. «Однопроцессорная платформа AMD EPYC 7xx2P словно рождена под гиперконвергентные системы: большое количество вычислительных ядер CPU и потенциал RAM позволяют комфортно раздать ресурс виртуальным машинам, в 1U помещается до 12 накопителей U.2 (SFF NVMe SSD), с хорошим запасом по емкости хранения. Узлы получаются относительно недорогими, начальные затраты на инфраструктуру посильными, расширение простым», подчеркнул Андрей Тищенко, управляющий Entry. Базой кластера Entry S2D для «Облака» стали платформа ASUS RS500A-E10-RS12U и 24-ядерные AMD EPYC 7402P. Слой кэширования (Cache) собран на Intel Optane SSD, данные (Capacity) хранят накопители Western Digital Ultrastar DC SN640 NAND SSD. Сетевые адаптеры 25GbE Mellanox ConnectEx–4 c аппаратной поддержкой RDMA быстро синхронизируют данные узлов кластера. Сравнительные тесты Принятию решения о переводе ресурсоемких приложений на новый кластер помогли сравнительные тесты трех архитектур. Спойлер: результаты превзошли ожидания, производительность дисковых операций выросла почти впятеро.

Тесты имитировали OLTP-нагрузку (70% чтения/30% записи, произвольный доступ блоками 8К) с использованием утилиты DiskSpd по cтандартному сценарию. Соревновались три типа дисковых хранилищ: две старые реализации и новая, с перенесенной на нее клиентской нагрузкой. Тестирование проводилось внутри виртуальных машин «живых» систем, не на чистых полигонах. Параметры виртуальной машины: 2-ядра, 2ГБ ОЗУ, 60ГБ дискового пространства. S2D, NVMe и транзакционные приложения У кластера S2D есть запас роста, scale-up и scale-out. В сами серверы можно добавить оперативную память и накопители – благо есть место. По цене NVMe SSD не дороже SATA SSD, по емкости их превосходят, а производительность нечего и сравнивать. OLTP-приложения особенно ярко проявляют преимущества NVMe. Горизонтальное масштабирование кластера новыми узлами наращивает все вычислительные ресурсы, дает простор их балансировки и эффективное использование пространства хранения. OBLAKO готово к новым вызовам.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации +11

голос Tweet Напечатать Отправить другу Читайте также NVMe в серверах, сумбур в головах • [18 февраля] – Андрей Тищенко

– AMD Ryzen отнимает хлеб у Intel Xeon E • [23 января] – Андрей Тищенко

– Работа односокетным серверам • [15 ноября 2019 г.] – Юрий Жуковский

– Дорожные карты в односокетное будущее серверов • [31 августа 2019 г.] – Андрей Тищенко

– Односокетные кирпичики серверной инфраструктуры • [8 августа 2019 г.] – Андрей Тищенко