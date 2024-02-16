Марш односокетних

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Нещодавно анонсована AMD серія EPYC 8004 Siena на ядрі Zen 4c крокує шляхом енергоефективності. Процесори з 8-64 ядрами мають зменшене енергоспоживання і призначені для односокетних серверів. Цільові ринки - хмарні служби, периферійні та телеком-обчислення.

Zen 4 та Zen 4c

Минулого літа в 128-ядерних/256-потокових серверних процесорах AMD EPYC 9004 Bergamo дебютувала мікроархітектура Zen 4c - «полегшений» варіант ядра Zen 4. Побоювання, що йшлося про відповідь Intel, з її енергоефективними (малопродуктивними) E-ядрами в Intel Core, не справдилися. Zen 4c - фізично стиснута версія ядра Zen 4 з ідентичним механізмом обробки чисел і таким самим показником IPC (продуктивністю на заданій тактовій частоті), як у Zen 4. Техпроцес, інтерфейс, стадії виконання, завантаження/ збереження та внутрішня ієрархія кешу однакові. Єдине, що змінилося - ефективний кеш L3 на ядро було зменшено до 2 МБ з 4 МБ. Ядро Zen 4с стало менше на 35% - вражаючий подвиг фізичного дизайну. Жертвуючи тактовою частотою заради щільності ядер, AMD в черговий раз підняла «гонку ядерних озброєнь» на новий виток, на цей раз з метою енергоефективності.

Потужний «молодший брат»

Щойно анонсована AMD серія EPYC 8004 Siena крокує тим же шляхом енергоефективності. Якщо сімейство Bergamo за рахунок високої щільності ядер довело озброєність до 128 ядер на процесор, лінійка 8004 доповнює серію AMD EPYC 9004 знизу, переносячи високоефективну архітектуру ядра Zen 4c у процесори з меншою кількістю ядер (до 64) із набагато нижчим термопакетом і вимогами до охолодження.

Процесори призначені для серверів на одному сокеті, це відображає суфікс P у назві. Цільовим ринком вважаються хмарні служби, периферійні і телекомунікаційні обчислення. Завдяки низькому енергоспоживанню і широкому діапазону робочих температур такі сервери менш вибагливі до оточення, не потребують швидкісних вентиляторов охолодження і будуть тихішими. 64 ядра в одному процесорі AMD 8004 Siena виглядають переконливіше та коштують дешевше більшості двопроцесорних конфігурацій на 32-ядерних Xeon Scalable 4Th Gen Sapphire Rapids. І це лише «молодший брат» сімейств Genoa (за потужністю) та Bergamo (за кількістю ядер).

Частина SKU сімейства Siena позначена додатковим суфіксом N у номері моделі як NEBS-дружні. NEBS (Network Equipment-Building System) означає систему побудови мережевого обладнання. Процесори PN мають нижчу частоту порівняно з P, значно менший термопакет, більш широкий діапазон робочих температур. Звісно, вони дорожчі, і вочевидь створені для специфічних ринків - периферійних серверів в локаціях із складними умовами експлуатації.

EPYC 9004P проти EPYC 8004

Процесори AMD EPYC 9004 Genoa з суфіксом P також призначені для односокетних серверів, як і все сімейство Siena. Різниця ядер Zen 4 та Zen 4c визначає відмінності у характеристиках і позиціонуванні. Порівняємо 64-ядерні EPYC 9554P та EPYC 8534P:

Графічне відображення відносних переваг:

Якщо додаткі сервера здатні навантажити 64 процесорних ядра, але тактова частота для роботи непринципова, економія $2K+ та зменшення споживання стануть у нагоді.

Один б'є двох

Можливості AMD EPYC 8004, від багатозадачності до енергозберігаючого дизайну, зміцнюють односокетний серверний тренд. Три чверті з більш ніж півсотні процесорів лінійки Xeon Scalable четвертого покоління Sapphire Rapids мають 32 ядра або менше. Більшість з них – так само низькочастотні. Тобто, один 64-ядерний AMD EPYC 8004 вартий двох Intel Xeon Scalable, при економії на процесорах та материнській платі.

Чекаємо на подальше збільшення частки однопроцесорних серверів в інфраструктурі підприємств.

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