Объем мирового рынка носимых гаджетов достигнет 400 млн устройств

29 сентября 2020 г., 13:35

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Не менее 396 млн носимых гаджетов будет глобально поставлено в 2020 г., — прогнозирует IDC. Относительно прошлого года, по итогам которого в каналы ушло 345,9 млн устройств, рост составит 14,5%. При среднегодовом увеличении поставок в пределах 12,4%, уже в 2024 г. объем рынка превысит 637,1 млн гаджетов.

Вопреки разрушительному влиянию COVID-19 на мировую экономику, первое полугодие отрасль завершила в плюсе — небольшое снижение спроса на часы и браслеты было сглажено высокими поставками наушных моделей.

Помимо непосредственно устройств, среди которых в текущем полугодии появятся интересные новички, игроки рынка активно развивают сопутствующие сервисы. Так, Apple недавно анонсировала Fitness+, у Amazon и Fitbit активно развиваются Halo и Fitbit Premium.

Свыше половины общих поставок придется на наушные гаджеты. В эту категорию попадают модели, наделенные фитнес-функциями, либо способные модифицировать аудио, а не только бороться с шумоподавлением, обеспечивать перевод с иностранных языков, поддерживать отдельные возможности умных ассистентов. Показатель CAGR за период с 2020 по 2024 г. здесь окажется на уровне 14,1%. Среднегодовой рост сегмента часов, включающего как умные модели, так и часы с базовой функциональностью, составит 14,3%. Вопреки снижению средней отпускной стоимости к концу прогнозного периода ниже 40 долл., интерес к браслетам продолжит снижаться — показатель CAGR здесь составит 2,4%. Стержневыми для сегмента окажутся недорогие модели подсчитывающие количество пройденных шагов и расход калорий.

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