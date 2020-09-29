 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 39 (1234)

20.09 - 27.09

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Lenovo выпустила ThinkSmart Hub для гибридных рабочих мест

29 сентября 2020 г., 14:15
0 
 

Lenovo выпустила ThinkSmart Hub для гибридных рабочих мест


Компания Lenovo представила новое поколение универсальных систем для конференцсвязи премиум-класса ThinkSmart Hub.

Как отмечается, решение оснащено четырьмя улучшенными динамикам и микрофонами, которые обеспечивают высокое качество звука. Подключение устройства осуществляется с помощью одного кабеля, что позволяет рационально использовать рабочее пространство.

Новое поколение ThinkSmart Hub поставляется с процессором Intel Core i5 с технологией vPro и оборудовано вращающимся 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем Full HD и более яркими LED-индикаторами. ThinkSmart Hub со встроенной платформой Intel vPro позволяет сотрудникам безопасно проводить встречи в Microsoft Teams.

По результатам опроса Lenovo, 52% сотрудников во всем мире ожидают, что они будут работать из дома чаще, чем раньше, а 63% считают, что удаленная работа — более продуктивная. Тем не менее, существуют и сложности — как найти баланс между работой и личной жизнью, а также поддерживать контакт с коллегами. Технологии решают эту проблему и делают встречи максимально продуктивными, позволяя сотрудникам ощутить поддержку коллег и близких людей.

В Lenovo считают, что технологии должны отвечать потребностям бизнеса и его сотрудников вне зависимости от того, где они находятся. В долгосрочной перспективе либо офисы станут местом встречи сотрудников, клиентов и партнеров, либо компании начнут внедрять гибкие гибридные модели работы. Однако независимо от сценария развития событий взаимодействие между людьми останется критически важным фактором.

ThinkSmart Hub — решение для совместной работы в офисе, которое подходит для событий разного масштаба: от небольших совещаний до крупных конференций. Анализ обратной связи заказчиков позволил инженерам Lenovo разработать универсальное решение, которое на 20% компактнее, чем устройства предыдущих поколений.

Новый хаб обладает единым кабелем с функцией ввода-вывода, которая оптимизирует подключение к питанию, Ethernet, USB и дисплею.

ThinkSmart Hub защищен системой безопасности Lenovo ThinkShield и имеет гарантию Lenovo Premier Support на три года.

Lenovo выпустила ThinkSmart Hub для гибридных рабочих мест


Все про современные облачные технологии!
Онлайн-конференция Google Cloud Next 20’ OnAir — старт 29 сентября!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  