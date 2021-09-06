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По итогам 2021 финансового года выручка Nutanix выросла на 7% до 1,39 млрд долл.

6 сентября 2021 г., 15:57
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Nutanix представила результаты четвертого квартала своего 2021 финансового года.

Компания сообщила об убытках в размере 26 центов на акцию на фоне выросшей за год на 19% выручки в 390,7 млн ​​долл. Показатели оказались лучше, чем ожидалось, поскольку аналитики прогнозировали потери 42 цента на акцию при выручке всего в 363 млн долл.

Генеральный директор Nutanix Раджив Рамасвами (Rajiv Ramaswami) заявил, что компания завершила «отличный финансовый год» благодаря последовательному выполнению поставленных задач и значительному прогрессу в достижении финансовых и стратегических целей. «Мы вошли в 2022 финансовый год с хорошей динамикой и четким планом роста, следуя модели, которую мы изложили на Investor Day, и воплощая в жизнь наше видение - сделать облака невидимыми», - добавил он.

Nutanix продает программно определяемую гиперконвергентную инфраструктуру или стек HCI, который объединяет вычислительные ресурсы, хранилище и сетевые компоненты в одном устройстве или облачной службе. Компания пытается перейти на бизнес-модель на основе подписки, которая обеспечивает более стабильный поток доходов, чем продажи продуктов.

Компания сообщила о росте регулярной выручки по итогам всего 2021 финансового года на 7% до 1,39 млрд долл. Однако и убытки вросли за год с 872,9 млн долл. до 1,03 млрд долл.

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