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На развивающихся рынках растет спрос на 5G-смартфоны

23 сентября 2021 г., 17:05
На развивающихся рынках растет спрос на 5G-смартфоны

Развивающиеся рынки по итогам второй четверти 2021 г. отчитались увеличением спроса на смартфоны с поддержкой 5G в размере 6,5% «QoQ». Общий объем поставок подобных моделей достиг 22,9 млн устройств, — сообщает Counterpoint Research. В то же время, поставки смартфонов с поддержкой более ранних стандартов передачи данных сократились на 5%.

Достигнутая позитивная динамика связывается с повышенным спросом на первый смартфон Apple с поддержкой 5G — iPhone 12 — а также появлением доступных моделей от OPPO, vivo, Xiaomi и realme.

Кроме того, на руку сыграло активное развитие 5G-сетей, особенно в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Лучшие показатели роста показала Индия, где поставки 5G-моделей увеличились относительно предыдущего квартала на 75,5%.

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