Новый смартфон vivo V21e с фронтальной камерой 44 Мп обойдется в 9999 грн

18 июня 2021 г., 14:35

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Компания vivo анонсировала смартфон V21e, который оснащен 44-мегапиксельной фронтальной камерой с автофокусом.



«V21e был разработан в ответ на потребность клиентов в многофункциональном и доступном устройстве, которое позволяет пользователям проявлять себя в любое время и в любом месте», - говорит Макс Лоу, СЕО vivo в Украине. «V21e оснащен лидирующей в отрасли фронтальной камерой, элегантным дизайном, мощным аппаратным и программным обеспечением и предлагает уникальный опыт, который поможет нашим пользователям в полной мере наслаждаться жизнью».



Среди возможностей 44-мегапиксельной фронтальной камеры с диафрагмой f/2.0 обеспечение большей освещенности даже в условиях ограниченного освещения. Благодаря интеграции аппаратного и программного обеспечения режим «Суперночное селфи» имеет многоуровневую экспозицию и создается на безе нескольких кадров, повышая яркость и детализацию ночных фото, а также обеспечивая лучшую четкость портретов. Вместе с режимом AI Ночной портрет, который сочетает в себе многокадровый алгоритм шумоподавления и технологию AI высокой четкости, пользователям легко делать отличные ночные фотографии.



Фронтальная камера также оснащена расширенными функциями автофокусировки, которые не характерны для многих фронтальных камер смартфонов на рынке. Это помогает создавать четкие высококачественные изображения независимо от расстояния съемки и обеспечивают точную фокусировку.



Отметим также наличие 64-мегапиксельной основной камеры, рядом с которой разместились модули широкоугольной и макросъемки.



И фронтальная, ​​и основная камеры могут снимать изображения и видео в качестве 4K с поддержкой электронной стабилизации изображения (EIS). Эта функция может значительно улучшить качество видео при съемке без штатива, обеспечивая более стабильные углы обзора и улучшить общее качество видео.



Среди реализованных в V21e креативных функций отметим использование ИИ для улучшения черт лица, Dual-view видео, cъемку с замедленным движением, а также различные фильтры и портретные стили, которые пользователи могут использовать для создания более художественного и интерактивного контента.



Новый V21e отличается элегантной эстетикой, в которой легко сочетаются продуманные и изысканные элементы дизайна. Рамка смартфона изготовлена из поликарбоната с применением технологии вакуумной металлизации. За счет этого корпус смартфона прочный, цельный, легкий и удобный.



Задняя крышка из стекла AG Glass улучшает общий вид и ощущения от V21e, обеспечивая удобство использования благодаря приятным тактильным ощущениям. На объектив основной камеры нанесена ультрафиолетовая печать по технологии электронно-лучевого испарения, что придает ей элегантный и изысканный вид.



В новинке используется 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+.



Ультратонкий корпус смартфона имеет толщину 7,38 мм и вес 171 г. Новинка доступна в цветах Римский черный и Бриллиантовый блеск.



Аппаратная платформа V21e включает процессор Qualcomm Snapdragon 720G с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ энергонезависимой памяти. Функция расширения оперативной памяти позволяет дополнить 3 ГБ с помощью специального алгоритма, который задействует часть пространства флеш-накопителя.



V21e также предлагает режим Ultra Game Mode, функции которого варьируются от отключения фоновых уведомлений до балансировки температуры. Они специально разработаны для обеспечения увлекательного игрового процесса.



Поддерживается зарядка FlashCharge мощностью 33 Вт.



Новый смартфон vivo V21e будет доступен в Украине с 1 июля 2021 г по рекомендуемой цене 9999 грн.

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