Выручка ByteDance, владельца TikTok, выросла на 111% в 2020 году

18 июня 2021 г., 15:15

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Как сообщает CNBC, выручка ByteDance, владельца TikTok, увеличилась по итогам 2020 года более чем вдвое.



Доход компании за прошлый год составил 34,3 млрд долл., увеличившись на 111% по сравнению с 2019 г., сообщило высшее руководство компании сотрудникам на общекорпоративном собрании. Валовая прибыль выросла на 93% до 19 млрд долл., сообщил изданию присутствовавший на встрече.



К концу 2020 года у ByteDance было 1,9 миллиарда активных пользователей в месяц на всех ее платформах, включая, среди прочего, широко популярное приложение для коротких видео TikTok, китайскую версию Douyin и приложение для агрегирования новостей Toutiao.



Быстрый рост доходов компании ByteDance, которая является частной, привел к оценки ее капитализации на уровне превышающем 100 млрд долл.



Компания недавно наняла бывшего исполнительного директора Xiaomi Шоу Зи Чу (Shou Zi Chew) на должность финансового директора, и тем самым дала понять, что может готовиться к первичному публичному размещению акций.



При этом операционный убыток ByteDance в 2020 году составил 2,1 млрд долл. по сравнению с операционной прибылью в размере 684 млн долл. годом ранее. По словам источника, минус образовался в основном из-за стоимости акционерной компенсации для акционеров.



Напомним, что в августе прошлого года администрация бывшего президента США Дональда Трампа назвала ByteDance угрозой национальной безопасности и фактически приказала продать свой бизнес TikTok в США. В этом году Wall Street Journal сообщила, что сделка по продаже TiKTok отложена на неопределенный срок.



В Китае ByteDance подверглась более широкому нормативному преследованию. Китайская версия TiKTok, Douyin, а также 104 других приложения, были осуждены Управлением киберпространства Китая за незаконный сбор личных данных их обязали исправить возникшие проблемы.



В этом году в компании также произойдут ключевые изменения в руководстве. Чжан Иминь (Zhang Yiming), соучредитель ByteDance, уйдет с должности генерального директора к концу года и перейдет на некую ключевую стратегическую роль. Другой соучредитель, Лян Рубо (Liang Rubo), который в настоящее время возглавляет отдел кадров, займет пост генерального директора.

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